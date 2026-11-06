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陸籍船長載張俊傑偷渡 漁網覆身躲安檢

聯合報／ 記者張宏業游明煌／連線報導

開船載<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>脫逃的陳華亭身分是大陸漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，檢警不排除他是受中共指令行事。記者張宏業／攝影
開船載張俊傑脫逃的陳華亭身分是大陸漁工，實質上卻是「滿瑞富六號」的船長，檢警不排除他是受中共指令行事。記者張宏業／攝影

立法委員高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保潛逃，檢方查出，他十月廿八日從基隆正濱漁港偷渡，先登上漁船「錢春一六八號」，再轉搭「滿瑞富六號」，躺在甲板上以漁網藏身。大陸籍船長陳華亭將船開至海峽中線後，張由大陸漁船接走。海巡署拘提陳及四名漁工，並約談人頭船主黃新嘉、船東李鳳嬌，七人昨天移送北檢複訊。李鳳嬌十萬交保、限制出境出海，三名印尼漁工聲押。

張未躲進漁船密艙，而是躺在甲板右舷，以漁網覆蓋身體。海巡署登船安檢時，僅以手電筒照射便下船，讓張輕易偷渡，形同國安破口。

陳華亭原是大陸籍漁工，實際上卻是「滿瑞富六號」船長。情資顯示，張俊傑逃亡價碼已從一二○○萬元提高至一五○○萬元，陳是否受指示載送張、有無對價關係，及幕後操盤者身分，都是檢方調查重點。檢警不排除陳受中共指令鋌而走險。

檢方調查，張逃亡前已安排妥當，從南往北移動時，每到一處都有三至四輛車交替接應，為躲避監視器，張多坐後座，甚至藏身行李廂。抵達正濱漁港後，他先登上「錢春一六八號」，十多分鐘後再轉搭「滿瑞富六號」，兩艘船隨後先後啟航，讓檢警一度誤判張的逃亡船隻。

檢方分析船隻經緯度，發現陳華亭十月廿九日下午四時已將張載至海峽中線，由大陸漁船接走，卅日再駛回基隆。張每處停留不超過三天，檢警掌握行蹤始終落後三至四天，十一月二日追到正濱漁港時，已來不及攔截。張被汽車載到現場到被帶上漁船，前後僅十二分鐘。

張俊傑九月六日在竹聯幫要角「小麥可」陳威達協助下，於大安森林公園破壞電子手環逃逸，期間至少兩度聯繫船東安排偷渡，甚至已登船，最後因海防嚴密等因素放棄。

張逃亡期間，警方數度攻堅卻撲空，屋內茶水仍是溫的，懷疑有人通風報信。海巡署也將自檢，清查有無人員放水護航。

張俊傑涉共諜案遭依國安法通緝，在黑幫協助下逃亡兩個月，期間不斷  有人提供車輛、食宿、電話及金錢等補給，最終成功偷渡。檢方前天在南部逮捕提供住宿的王詒婷及其男友，聲押獲准，王女是全案唯一遭羈押的女性。

張俊傑 偷渡 安檢

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