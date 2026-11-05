快訊

影／12分鐘接應上船！張俊傑偷渡影片畫面全曝光 巧妙避海巡人員

聽新聞
0:00 / 0:00

影／12分鐘接應上船！張俊傑偷渡影片畫面全曝光 巧妙避海巡人員

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳張俊傑10月28日從基隆正濱漁港偷渡成功，先登上漁船「錢春168號」，再跳入「滿瑞富6號」出海。檢警調擴大調閱港區內外及周邊監視錄影畫面，還原偷渡過程。據查，整個過程有幕後集團分工，先探路、車輛掩護到避開海巡人員巡邏，張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。

專案小組日前掌握張俊傑出境情資，動員大批人力調閱監視器畫面，發現10月28日夜晚，一名外型與張俊傑極相似的黑衣男，跳上「滿瑞富6號」偷渡出海。

經相關單位調出監視器，28日晚間10時08分，有人開汽車載著張俊傑進入正演漁港範圍，有小弟先行下車探路，可見到四處探頭看環境；10時17分發現沒有海巡人員就回到車上；10時11分發現張俊傑與另一人一起下車步行進入港區內，車子隨即駛離；10時11分張俊傑獨自躲暗處等待時機，還有打手機的動作。

10時20分，一名小弟帶著張俊傑走到港區碼頭船邊，從畫面上可看到有2人引導張俊傑上船進行藏匿；10時24分時，有海巡人員巡邏經過碼頭，但沒有發現異狀。

專案小組發現，整個過程有幕後集團分工，先探路、車輛掩護到避開海巡人員巡邏，張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。幕後集團成員對當地港區內外環境十分熟悉，也對海巡人員巡邏時機完全掌握，才能巧妙避開，應有當地人或對港區熟稔的人協助，分工細密，手法老練。

張俊傑躲暗處等待上船時機。記者游明煌／翻攝
張俊傑躲暗處等待上船時機。記者游明煌／翻攝

張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。記者游明煌／翻攝
張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。記者游明煌／翻攝

從畫面上可看到有2人引導張俊傑上船進行藏匿。記者游明煌／翻攝
從畫面上可看到有2人引導張俊傑上船進行藏匿。記者游明煌／翻攝

張俊傑 偷渡 海巡 高金素梅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／疑助張俊傑偷渡 「滿瑞富6號」船東、船長及印尼漁工移送北檢

張俊傑棄千萬保證金逃亡！鎖定基隆兩漁船涉嫌助他偷渡 比對航跡釐清中

傳助張俊傑偷渡 檢追查第二艘接駁船

張俊傑疑自基隆偷渡 政院：協助逃亡者一定追究到底

相關新聞

影／12分鐘接應上船！張俊傑偷渡影片畫面全曝光 巧妙避海巡人員

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳張俊傑10月28日從基隆正濱漁港偷渡成功，先登上漁船「錢春168號」，再跳入「滿瑞富6號」出海。檢警調擴大調閱港區內外及周邊監視錄影畫面，還原偷渡過程。據查，整個過程有幕後集團分工，先探路、車輛掩護到避開海巡人員巡邏，張俊傑被汽車載到現場到被帶上漁船，前後只有12分鐘。

永豐銀行帳戶遭盜轉 檢警初查收款帳戶無涉案跡象

永豐銀行發生大批帳戶遭盜轉存款，永豐銀行開記者會鞠躬道歉並宣布向系統廠商求償。檢警懷疑恐遭駭客入侵，初查收款帳戶持有人是...

台中某國小爆隨機攻擊9歲男童受傷 警查獲涉案47歲男子偵辦中

台中市北屯區的一所小學昨天傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生事件，受攻擊學生是1名9歲男童，校方今表示已由家長陪同就醫，確認受到不小驚嚇，初步檢視身上有擦挫傷。警方已報請檢察官接續偵辦，目前仍偵辦中。

影／疑助張俊傑偷渡 「滿瑞富6號」船東、船長及印尼漁工移送北檢

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳張俊傑10月28日從基隆正濱漁港偷渡，檢警調查，張俊傑疑透過黑幫後援組織故佈疑陣，先登上漁船「錢春168號」，再跳入「滿瑞富6號」出海，海巡署拘提4名印尼工，同步約談船長黃新嘉與船東李鳳嬌，稍早移送台北地檢署複訊，主嫌大陸籍船員陳華亭預計傍晚送辦。

德男貪「聯合國5.7億」赴寮國簽約 運3.5公斤海洛因來台重判18年10月

德國籍餐廳負責人ALSEHERI ASSAMA在通訊軟體認識不詳人士，對方供稱ASSAMA在聯合國有1800萬元美金可以領取，要ASSAMA前往寮國，他聽信後赴約，自陌生女子手中拿到一只行李箱，並依指示前往越南搭機來台，自小港機場入境時，被查獲箱內有3.5公斤海洛因，法院審理後，依運輸一級毒品罪，判處有期徒刑18年10月。

毒駕新制沒入最貴的車「價值700萬」！讓這位駕駛錯愕、懊惱

毒駕新制可沒入毒駕者車輛，桃園市大溪警方強力執法，日前在大溪區員林路二段攔查一輛價值約700萬元的大型吊車（以新車計），駕駛人56歲王男疑似施用毒品，王現場同意採集唾液，毒品快篩呈安非他命陽性反應，後續尿液檢驗也陽性，警方依法沒入該輛大型吊車，並將王男依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。