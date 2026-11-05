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永豐銀行帳戶遭盜轉 檢警初查收款帳戶無涉案跡象
永豐銀行發生大批帳戶遭盜轉存款，永豐銀行開記者會鞠躬道歉並宣布向系統廠商求償。檢警懷疑恐遭駭客入侵，初查收款帳戶持有人是1名70多歲長者但未發現涉案跡象。
永豐銀行3日發生大批帳戶遭盜轉存款，永豐銀行董事長曹為實、總經理莊銘福4日晚間舉行記者會鞠躬道歉，並說明事件影響418人、427筆匯出紀錄，總金額達新台幣4176萬元，同時宣布將向系統廠商求償。
永豐銀行4日公布客戶遭異常轉帳事件調查結果，說明為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商安全設定，造成客戶帳戶款項遭不明轉出，另依目前事證顯示，並無個資外洩軌跡。
據了解，檢警專案小組初步懷疑此案恐遭駭客入侵，將依妨害電腦使用罪嫌方向偵辦，且已掌握被列為警示帳戶的持有人身分，初查是住台北的1名70多歲長者。
經調查，此名長者曾擔任教職工作已退休且背景單純，本月初曾報警遇假投資詐騙，日前赴ATM領款時發現無法領錢，經銀行行員及員警通知後才知涉案。警方初查未發現此人有提供帳戶給歹徒，且未發現涉及盜轉，將通知此名長者說明藉此釐清案情。
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