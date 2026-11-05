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台中某國小爆隨機攻擊9歲男童受傷 警查獲涉案47歲男子偵辦中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市北屯區的一所小學昨天傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生事件，受攻擊學生是1名9歲男童，校方今表示已由家長陪同就醫，確認受到不小驚嚇，初步檢視身上有擦挫傷。警方已報請檢察官接續偵辦，目前仍偵辦中。

校方說，昨天下午5時許正是放學時間，這名男子（47歲）突持棍棒攻擊準備上家長車輛的學生，家長和校方都立即報案。警方據報後約10分鐘趕到，循線查該男子身分，並一路追查到該男子家裡，同時查扣涉案木棒。據了解，該男子有心智障礙，家屬並認為是一突發意外。

校方今聲明，受波及學生已由家長陪同就醫治療，但受到不小驚嚇。學校除了陪伴關懷學童與家長，並已完成校園安全通報及轄區派出所報案程序，會全力配合警方後續偵辦。

警方說，配合校方啟動學童關懷及安全防護機制，警方今天起加強校園周邊護童勤務，維護校園周邊環境安全。

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>北屯區的一所小學昨天傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生事件，警已查獲該名涉案男子。圖／翻攝自Threads「Chuyu chang」
台中市北屯區的一所小學昨天傍晚放學時發生男子持木棒隨機攻擊學生事件，警已查獲該名涉案男子。圖／翻攝自Threads「Chuyu chang」

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