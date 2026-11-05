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影／疑助張俊傑偷渡 「滿瑞富6號」船東、船長及印尼漁工移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳張俊傑10月28日從基隆正濱漁港偷渡，檢警調查，張俊傑疑透過黑幫後援組織故佈疑陣，先登上漁船「錢春168號」，再跳入「滿瑞富6號」出海，海巡署拘提4名印尼工，同步約談船長黃新嘉與船東李鳳嬌，稍早移送台北地檢署複訊，主嫌大陸籍船員陳華亭預計傍晚送辦。

張俊傑海上偷渡後，海巡署先在彭佳嶼附近帶回「錢春168號」漁船，昨天約談船東簡錫隆帶到案，簡錫隆到案大喊冤枉，聲稱自己與張俊傑逃亡無關，檢方訊後限制住居。

情治單位掌握，張俊傑背後有「偷渡專科」的黑幫組織在操盤運作，張俊傑偷渡價碼，從中秋前夕的500萬元，到中秋後喊到700萬元，光復節前更是喊到1200萬，儘管國安局、警政署與海巡署將檢舉獎金加碼至620萬，但道高一尺、魔高一丈，仍被張俊傑從基隆搭船逃亡。

張俊傑9月6日在竹聯幫義堂要角「小麥可」陳威達協助下，於大安森林公園破壞電子手環，外傳張俊傑背後有「高人指點」，先用尖銳物在鐶帶上挖出小缺口，再透過小缺口破壞發報系統，最後將手環包入鋁箔紙，阻絕訊號讓台灣高檢署科控中心誤判為「訊號微弱」，以致張俊傑有10小時空檔落跑。

張俊傑歷經2個月南北竄逃，最先由北往南逃至苗栗，經過台中再一路往南，躲至嘉義、台南、高雄及屏東，檢方這段期間拘提超過40人，聲押18人獲准。

據了解，張俊傑因地面接應資源耗盡，加上檢警偵辦進度緊咬，張俊傑不得已，只好從台南一路往北，1專案小組上月27日在台南追查到張俊傑所用車輛，發現他一路往北逃至基隆正濱漁港。

檢警日前掌握張俊傑出境情資，動員大批人力調閱監視器畫面，發現10月28日夜晚，有名外型與張俊傑極相似的黑衣男，跳上「滿瑞富6號」出海，懷疑陳華亭暗助張俊傑躲在夾層逃亡。

滿瑞富6號船東李鳳嬌被海巡署移送北檢。記者張宏業／攝影
滿瑞富6號船東李鳳嬌被海巡署移送北檢。記者張宏業／攝影

滿瑞富6號船長黃新嘉被海巡署移送北檢。記者張宏業／攝影
滿瑞富6號船長黃新嘉被海巡署移送北檢。記者張宏業／攝影

滿瑞富6號4名印尼漁工被海巡署拘提移送北檢。記者張宏業／攝影
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中國籍船員陳華亭涉助張俊傑偷渡遭海巡署拘提。記者張宏業/攝影
中國籍船員陳華亭涉助張俊傑偷渡遭海巡署拘提。記者張宏業/攝影

張俊傑 偷渡 印尼

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