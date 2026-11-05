德、日、韓犯保學者同場交流　揭犯保制度成檢察維權工具爭議

台灣藥物濫用防治學會等團體今舉辦2026犯罪被害人權益保障與當前刑事政策國際研討會，邀集國內外專家學者及實務界人士參與交流。上午場說明、比較德、日、韓犯保制度及反思，供我國犯保制度參考借鑑。

會議首先由德國杜賓根大學教授Prof. Dr. Rüdiger Wulf說明德國犯罪被害人權益保障制度；日本東北大學教授Prof. Dr. Tsuneyuki Abe以「災害被害人」角度分享2011東日本大地震及海嘯的災後研究。

日本東北大學教授Prof. Dr. Takashi Arai分享日本「第5次犯罪被害者等基本計畫」，致力參考日本近20年間推動犯保制度的脈絡與經驗，精進犯保策略，指出目前日本為避免對犯罪被害者重複傷害，在司法、醫療、身心、經濟等方面，對於犯罪被害者提供「一步式」整合支援；他也提及，日本有眾多民間團體投入犯保工作，犯罪發生後在警方徵得同意後，民間團體可直接對犯罪被害者提供協助。

韓國慶南大學行政警察系教授黃文奎分析韓國檢查制度改革與被害人保護制度時，指出韓國檢方經常被認為權力過大，甚至被稱「檢察官共和國」，而犯罪被害人在訴訟時僅能提出異議，訴訟參與程度不高，犯保制度甚至不是屬於犯罪被害人的權利；歷經檢察制度改革，社會討論限縮檢方權限時，犯保制度甚至被描述成「限縮犯罪被害人保護權益」，種種情況值得借鑑。

黃文奎說，2022年5月韓國發生「釜山迴旋踢案」，雖起初被害人認為是因檢方有補充偵查權，加害人所涉罪嫌才改為強姦等殺人未遂罪，但後續清查後，發現檢察機關受理移送後，僅追加訊問嫌疑人1次，而被害人有多達7次的陳情，檢察官卻未行使補充偵查權。

實踐大學法律學系助理教授李睿祥分析德國犯保制度，指出德國心理社會訴訟陪伴制度中，已明確陪伴者的法律性質及程序角色，我國現行法規仍未明確規範。後續與專家學者及實務界交流後，也指出心理社會訴訟陪伴者須具備心理、醫療、法律等專業，而專業通常昂貴，我國是否能效仿德國制度，仍有待研究。

台灣藥物濫用防治學會、國立台北大學犯罪學研究所、法務部司法官學院、台灣法學研究交流協會等，為深化犯罪被害人權益保障學術研究及實務交流，促進我國刑事政策與國際發展趨勢接軌，今舉辦2026犯罪被害人權益保障與當前刑事政策國際研討會。

會議期間透過德、日、韓學者專題分享，將犯保議題從傳統刑事司法程序延伸至被害人支持服務、重大災後生活重建、檢查制度改革等不同面向。主辦單位表示，犯保制度不僅涉及刑事司法程序中的權利維護，更關係到被害人所需支持、協助及社會復歸；隨國際社會對被害人權益日益重視，如何透過法律制度、跨領域合作及政策措施，建構更周延的保護與支持體系，已成當前刑事政策的重要課題。

日本東北大學教授Prof. Dr. Takashi Arai分享日本「第5次犯罪被害者等基本計畫」。記者李隆揆／攝影

日本東北大學教授Prof. Dr. Tsuneyuki Abe以「災害被害人」角度分享2011東日本大地震及海嘯的災後研究。記者李隆揆／攝影

德國杜賓根大學教授Prof. Dr. Rüdiger Wulf說明德國犯罪被害人權益保障制度。記者李隆揆／攝影