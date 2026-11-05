德男貪「聯合國5.7億」赴寮國簽約 運3.5公斤海洛因來台重判18年10月

德國籍餐廳負責人ALSEHERI ASSAMA在通訊軟體認識不詳人士，對方供稱ASSAMA在聯合國有1800萬元美金可以領取，要ASSAMA前往寮國，他聽信後赴約，自陌生女子手中拿到一只行李箱，並依指示前往越南搭機來台，自小港機場入境時，被查獲箱內有3.5公斤海洛因，法院審理後，依運輸一級毒品罪，判處有期徒刑18年10月。

判決指出，ASSAMA自稱在德國經營餐廳，今年4、5月間，他稱收到自稱聯合國官員「Luis Jorge」的電子郵件，對方指他在聯合國有一筆高達1800萬美金的款項待領，催促其前往寮國簽約。

ASSAMA不疑有他，經對方指示飛抵寮國後，對方並未親自現身，僅派一名陌生女子在飯店內交給他300美元及一只行李箱，指示其轉飛越南河內，再搭乘越南航空航班降落高雄國際機場。

今年7月10日晚間9時30分許，ASSAMA推著行李走入小港機場海關應申報櫃檯時，高雄關與航警局高雄分局人員會同查驗，當場在行李箱上下層暗格內，起出毛重高達3.5公斤的第一級毒品海洛因。

審理期間，ASSAMA辯稱自己完全相信「Luis Jorge」，打開行李箱只看到衣物鞋子，以為箱子是要送給台灣專員的「禮物」，絕不知道夾層裡面藏有海洛因。

但法官依據ASSAMA與「Luis Jorge」的對話紀錄，發現他在寮國期間，曾一度對攜帶行李箱感到抗拒，甚至傳訊息警告對方「你在德國沒跟我說行李箱的事，這很危險，可能會讓人『the end of a person forever』」。

法官根據對話紀錄，認為ASSAMA顯已預見任意幫不具信賴關係的「Luis Jorge」攜帶行李箱至台灣，其內可能夾藏有毒品等違禁物品，可能讓他面臨終身監禁的重罰，但他仍將風險置之腦後，顯有不確定故意。

雖然ASSAMA走私毒品數量龐大，若流入市面將嚴重危害國民身心健康，但法官考量他入境即遭攔截未釀成實質毒害，且事後曾配合警方前往飯店嘗試誘捕接頭共犯，減刑後判處有期徒刑18年10月，刑滿驅逐出境。可上訴。

高雄小港機場外觀。聯合報系資料照

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