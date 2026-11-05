快訊

一眨眼又十年：香港重判黃之鋒等到40歲才能出獄

台灣松下湖口工廠爆炸大火！重機具開挖尋獲1失聯者 碳化嚴重待驗身分

酒駕拒測累犯遲不下車 警拔槍嚇阻開罰42萬

聽新聞
0:00 / 0:00

德男貪「聯合國5.7億」赴寮國簽約 運3.5公斤海洛因來台重判18年10月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

德國籍餐廳負責人ALSEHERI ASSAMA在通訊軟體認識不詳人士，對方供稱ASSAMA在聯合國有1800萬元美金可以領取，要ASSAMA前往寮國，他聽信後赴約，自陌生女子手中拿到一只行李箱，並依指示前往越南搭機來台，自小港機場入境時，被查獲箱內有3.5公斤海洛因，法院審理後，依運輸一級毒品罪，判處有期徒刑18年10月。

判決指出，ASSAMA自稱在德國經營餐廳，今年4、5月間，他稱收到自稱聯合國官員「Luis Jorge」的電子郵件，對方指他在聯合國有一筆高達1800萬美金的款項待領，催促其前往寮國簽約。

ASSAMA不疑有他，經對方指示飛抵寮國後，對方並未親自現身，僅派一名陌生女子在飯店內交給他300美元及一只行李箱，指示其轉飛越南河內，再搭乘越南航空航班降落高雄國際機場。

今年7月10日晚間9時30分許，ASSAMA推著行李走入小港機場海關應申報櫃檯時，高雄關與航警局高雄分局人員會同查驗，當場在行李箱上下層暗格內，起出毛重高達3.5公斤的第一級毒品海洛因。

審理期間，ASSAMA辯稱自己完全相信「Luis Jorge」，打開行李箱只看到衣物鞋子，以為箱子是要送給台灣專員的「禮物」，絕不知道夾層裡面藏有海洛因。

但法官依據ASSAMA與「Luis Jorge」的對話紀錄，發現他在寮國期間，曾一度對攜帶行李箱感到抗拒，甚至傳訊息警告對方「你在德國沒跟我說行李箱的事，這很危險，可能會讓人『the end of a person forever』」。

法官根據對話紀錄，認為ASSAMA顯已預見任意幫不具信賴關係的「Luis Jorge」攜帶行李箱至台灣，其內可能夾藏有毒品等違禁物品，可能讓他面臨終身監禁的重罰，但他仍將風險置之腦後，顯有不確定故意。

雖然ASSAMA走私毒品數量龐大，若流入市面將嚴重危害國民身心健康，但法官考量他入境即遭攔截未釀成實質毒害，且事後曾配合警方前往飯店嘗試誘捕接頭共犯，減刑後判處有期徒刑18年10月，刑滿驅逐出境。可上訴。

高雄小港機場外觀。聯合報系資料照
高雄小港機場外觀。聯合報系資料照

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

海洛因 聯合國 越南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

行李別亂放！飯店專家揭旅客常犯7錯誤 進房花60秒就能睡安穩

長知識！搭機行李23kg「突被貼紅標」嚇喊差點被罰錢 真實用途曝光

褲襠藏鳥！古巴男穿特製內褲走私10隻珍禽 被捕後辯稱：私人使用

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

相關新聞

毒駕新制沒入最貴的車「價值700萬」！讓這位駕駛錯愕、懊惱

毒駕新制可沒入毒駕者車輛，桃園市大溪警方強力執法，日前在大溪區員林路二段攔查一輛價值約700萬元的大型吊車（以新車計），駕駛人56歲王男疑似施用毒品，王現場同意採集唾液，毒品快篩呈安非他命陽性反應，後續尿液檢驗也陽性，警方依法沒入該輛大型吊車，並將王男依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦偵辦。

德男貪「聯合國5.7億」赴寮國簽約 運3.5公斤海洛因來台重判18年10月

德國籍餐廳負責人ALSEHERI ASSAMA在通訊軟體認識不詳人士，對方供稱ASSAMA在聯合國有1800萬元美金可以領取，要ASSAMA前往寮國，他聽信後赴約，自陌生女子手中拿到一只行李箱，並依指示前往越南搭機來台，自小港機場入境時，被查獲箱內有3.5公斤海洛因，法院審理後，依運輸一級毒品罪，判處有期徒刑18年10月。

台東鬧區停車場爆持刀尋仇！砸閘門遭制止 男子持西瓜刀傷管理員

台東市鬧區發生持刀傷人事件！40歲蔣姓男子與25歲洪姓男子，昨不明原因持木棒砸毀秀泰影城旁新生地下停車場的柵欄主機，遭管理員制止並報警處理。不料，警方離開後，2人竟再度折返尋仇，洪男甚至拿出西瓜刀攻擊管理員，造成對方手部受傷，所幸傷勢輕微。

傳助張俊傑偷渡 檢追查第二艘接駁船

涉貪汙、共諜案立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳出十月廿八日從基隆正濱漁港偷渡。檢警調查，張疑透過黑幫故佈疑陣，先登上「錢春一六八號」，再跳上「滿瑞富」漁船出海，疑在海上接駁，並可能於海峽中線轉搭大陸漁船逃脫。海巡與檢警在彭佳嶼附近帶回「錢春一六八號」，昨天約談船東簡錫隆等人，初步認定簡與張逃亡無關，訊後限制住居，正追查「滿瑞富」船東。

永豐銀承認客戶被駭…董總道歉 向程式商求償

永豐銀行客戶存款遭盜轉引發社會關注，永豐銀昨表示，主因為供應商程式原生瑕疵被駭客利用，導致客戶存款遭轉出，目前事證顯示並無個資外洩軌跡，也將向供應商追究責任並求償。

湖口廠大火延燒近10小時 揮發溶劑不斷爆炸 更難撲滅

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨二時爆炸失火，造成五人受傷、兩人失聯。火勢直到上午十一時四十分才撲滅，延燒近十個小時。廠內存放甲醇、丁酮等可燃性化學溶劑，爆炸瞬間引發猛烈火光，廠區陷入火海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。