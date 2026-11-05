【重磅快評】張俊傑偷渡出境 誰給他黃金潛逃時間？

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜案逃亡近兩月，傳已於日前從基隆正濱漁港偷渡出境。本案先後逮捕涉嫌掩護張逃亡者多達47人，法官還一度率警衝大安森林公園逮人未果，院檢事後為了法官裁定交保筆墨互批，檢方稱已「明示」張涉共諜案，但法院指檢方起訴根未提共諜，到底破口在那裡？

張俊傑棄保潛逃出境重創檢警調、海巡、國安局專案小組士氣，檢方怒嗆台北地院交保甩鍋，讓辦案人員陷入「逆水行舟」的無力感，檢方早就發出張對中關係密切、具海外資力等逃亡警訊，但因交保僅由受命法官一人決定，重大案件的交保及防逃判斷是否應由三名法官共同決定應再受檢視。

專案小組緝捕張俊傑近兩個月固然辛勞，但被告潛逃責任都要由法官一人來獨扛嗎？受命法官一人決定真的是張俊傑逃亡的關鍵嗎？如果平心靜氣檢討，恐怕並非如此。

首先，檢方強調向法院聲押張俊傑時即已「明示」張涉共諜案有羈押必要，但全案卷宗未見「共諜」二字，充其量說被告與中共關係密切，張的長女長居中國大陸，張曾透過親友自香港匯回億元，但和張有同樣條件者何其多，難道都要和共諜畫上等號？

依我國司法設計，法官只能就起訴書所載罪名作為裁定羈押或交保依據，說白一點，起訴書沒寫，法官就不能納入裁量；檢方移審張俊傑時，起訴書法定罪名是涉嫌詐領助理費、侵占公益金等罪嫌，檢方怎可期待法官用未起訴的罪名來押人？

即使檢方在聲押庭強調張俊傑與對岸關係非比尋常，但因為當時涉國安法共諜罪的部分尚未偵結起訴，法官也只能針對貪汙案的卷證和情節衡量是否羈押或交保等處置，這是刑事訴訟法的ABC，不是嗎？

檢方再批交保僅由受命法官一人決定，認為重大案件的交保及防逃判斷是否應由三名法官共同決定應再受檢視，這不僅無視法官獨立審判，更否定了法院的運作。

在現行法律中，如果是國安案件，不只是聲押案，第一審訴訟的所有程序都必須由三人合議庭來審理，第一審管轄權通常直接提升至高等法院或由地院設國安專業法庭專責審理。但北檢辦的是貪汙案，北院的程序並無不當。

再者，台灣司法採取控訴原則，檢方的職責是起訴犯罪事實，但案件移送後要如何分派、由幾位法官開庭，屬於法院審判核心職權，檢方不能「指導」法院分案，指定案件要求法院必須召集三位法官組成合議庭。

何況制度也設計了檢方的救濟手段，在交保裁定後提起準抗告，檢方在受命法官裁定交保後立刻向地院提起準抗告，北院也組成三名法官的合議庭重新審查受命法官的決定是否正確，最後還是認同受命法官的看法，因此駁回準抗告。檢方事後批評受命法官，其實也向合議庭開戰。

張俊傑潛逃案顯示國內確有分工細膩的偷渡產業鏈，張案從交保到救濟並非未經審查，卻也凸顯面對新的犯罪型態，相關案件是否有必要建立新的評議標準，司法界已有人倡議訂「張俊傑條款」；但回歸案件偵辦，北檢與高檢僅距500公尺，北檢貪汙案收網之際既知另有共諜案，難道不能協同辦案？誰給張俊傑黃金潛逃時間，不是很清楚嗎？