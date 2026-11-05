台東鬧區停車場爆持刀尋仇！砸閘門遭制止 男子持西瓜刀傷管理員

台東市鬧區發生持刀傷人事件！40歲蔣姓男子與25歲洪姓男子，昨不明原因持木棒砸毀秀泰影城旁新生地下停車場的柵欄主機，遭管理員制止並報警處理。不料，警方離開後，2人竟再度折返尋仇，洪男甚至拿出西瓜刀攻擊管理員，造成對方手部受傷，所幸傷勢輕微。

警方調查，蔣男與洪男彼此熟識，兩人昨日持木棒前往新生地下停車場，對著出入口柵欄設備及主機一陣猛砸。管理員發現後立即上前制止，並通知警方到場處理毀損案件。

沒想到，警方完成第一階段處置離開後，2人疑似因不滿遭管理員制止，竟再度返回現場。這次蔣男騎乘機車負責接應，洪男則手持西瓜刀朝管理員攻擊，管理員在防衛過程中手部遭劃傷，現場一度緊張。

警方接獲通報後迅速趕抵，當場將2人壓制並帶回派出所偵辦。經酒測，2人均無酒精反應，但洪男尿液毒品初步檢驗呈陽性，惟洪男否認施用毒品，相關情形仍待進一步釐清。

警方訊後依涉嫌傷害、恐嚇、毀損及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將2人移送台東地方檢察署偵辦，後續將由檢方進一步調查釐清案情。