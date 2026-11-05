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傳助張俊傑偷渡 檢追查第二艘接駁船

聯合報／ 記者王長鼎邱瑞杰廖炳棋劉懿萱張宏業王聖藜／連線報導

涉貪汙、共諜案立委高金素梅前辦公室主任張俊傑棄保逃亡，傳出十月廿八日從基隆正濱漁港偷渡。檢警調查，張疑透過黑幫故佈疑陣，先登上「錢春一六八號」，再跳上「滿瑞富」漁船出海，疑在海上接駁，並可能於海峽中線轉搭大陸漁船逃脫。海巡與檢警在彭佳嶼附近帶回「錢春一六八號」，昨天約談船東簡錫隆等人，初步認定簡與張逃亡無關，訊後限制住居，正追查「滿瑞富」船東。

檢方掌握，當晚有黑衣人登船，海巡曾登船安檢。專案小組比對港區監視器、漁船航跡及雷達資料，發現涉案船隻疑曾在海上接駁。海巡帶回船東簡錫隆、陳姓船長及船員製作筆錄，另調查在碼頭整補的黃姓船長和船員。

海委會主委管碧玲表示，線索都在掌握中，因檢察官指示暫不公開；目前不能證實黑衣人就是張俊傑，仍待檢方查證。她說，追蹤過程曾有兩周時間落差，縮短至三天後，張又製造斷點，落差再拉大至六天；張疑在夜市換裝，或搭車至苗栗後讓司機繞往清水，增加追查難度。四十七名共犯中，許多人彼此不認識。

張俊傑九月六日破壞電子手環棄保潛逃，遭通緝，展開五十九天南北逃亡，足跡遍及苗栗、台中、嘉義、屏東等地。專案小組動員近六十名警力、逾一千八百人次追查，逮捕四十八名涉嫌協助脫逃者，十五人聲押獲准。

據了解，張因接應資源耗盡、警方緊追，十月廿七日從台南北上基隆正濱漁港。監視器拍到他廿八日深夜戴漁夫帽、口罩，背著背包，在接應者引導下登船。海巡安檢未發現異常，事後比對航跡及雷達資料，才發現漁船疑似海上接駁。

海巡署與檢警在彭佳嶼海域及正濱漁港查扣兩艘疑涉案漁船，帶回兩名船長及外籍船員，並拘提簡錫隆移送北檢複訊。海巡署正釐清藏人方式、安檢有無疏失及是否另有船隻接駁。船主認為整件事「太扯了」，應該是誤會，船員不可能協助嫌犯逃亡。

基隆區漁會常務監事簡豐堅認為，被指涉案的漁船是拖網漁船，出港作業多為捕撈「大蝦」，平時進出紀錄都正常，他聽到訊息時感到很驚訝。

另傳專案小組對台北地院裁准張俊傑交保頗有微詞，並批法官事後推卸責任。北院聲明表示，將在維護法官獨立審判及尊重各機關職權的原則下，持續檢視電子科技監控、機關間通報、拘提，以及防範被告逃亡等作業流程。

張俊傑 偷渡 高金素梅

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