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永豐銀承認客戶被駭 董總道歉 向程式商求償

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

<a href='/search/tagging/2/永豐' rel='永豐' data-rel='/2/209629' class='tag'><strong>永豐</strong></a>銀行發生客戶存款遭盜轉事件，昨晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會說明並鞠躬道歉。記者陳正興／攝影
永豐銀行發生客戶存款遭盜轉事件，昨晚由董事長曹為實（右）、總經理莊銘福（左）舉行記者會說明並鞠躬道歉。記者陳正興／攝影

永豐銀行客戶存款遭盜轉引發社會關注，永豐銀昨表示，主因為供應商程式原生瑕疵被駭客利用，導致客戶存款遭轉出，目前事證顯示並無個資外洩軌跡，也將向供應商追究責任並求償。

永豐銀董事長曹為實、總經理莊銘福昨天傍晚舉行記者會，兩度鞠躬致歉。曹為實說，永豐銀將資產和資金安全視為首要任務及責任，針對此事件，他代表銀行對造成客戶與社會大眾不安道歉。

永豐銀指出，本案是駭客運用特定手法「隨機試錯」取得有效帳戶（身分證字號首碼相同），並非事先取得客戶個資後交易。針對這起案件的手法，永豐銀表示已予以阻斷及加強驗證，並透過F-ISAC分享資安威脅情資給金融同業。永豐也已啟動資安及個資盤點，確保資料不外洩。

莊銘福說，三日上午系統有些細微徵兆，一開始無法判定個案或通案，當天上午九時廿九分左右，客服陸續接獲客戶反映後，十時啟動內部程序，十時卅分左右通知台北富邦銀行，後續北富銀將帳戶凍結，避免款項被轉出。

莊表示，三日中午經銀行內部決策，定調此事為重大偶發事件，即於十二時五十分通報金管會銀行局，銀行內部也以保障客戶權益為優先，另因涉及資安事件，考量內部人力，也找了第三方顧問協助調查，於下午一時四十七分了解原因，將新網銀App下架，之後便看不到相關攻擊。

莊銘福說，遭異常轉帳共涉及四一八人、四二七筆紀錄，每筆轉帳金額介於一萬元至十萬元之間，多數為十萬元，總計受影響金額達四一七六萬元。

曹為實說，雖然銀行已將所有費用歸還給客戶，但並不代表事件結束，將積極調查、研究改善措施、找到問題癥結，希望未來將客戶的資金及個資保護得更周全。

針對新網銀交易系統的供應商，莊銘福表示，由於涉及比較新的技術，因此銀行找到國外知名廠商，目前已經下架該系統，外部的駭客無法進入內部環境。他說，每次導入系統時都必須與供應商完美無缺交接，這次事件有些例外，後續將對此採取一些行動，包括提出更多例證並向供應商求償。

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