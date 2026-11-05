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湖口廠大火延燒近10小時 揮發溶劑不斷爆炸 更難撲滅

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司昨天凌晨二時爆炸失火，造成五人受傷、兩人失聯。火勢直到上午十一時四十分才撲滅，延燒近十個小時。廠內存放甲醇、丁酮等可燃性化學溶劑，爆炸瞬間引發猛烈火光，廠區陷入火海。

事發時廠內約有廿多名夜班員工，爆炸後火勢迅速蔓延，火舌從鋼骨結構間竄出，濃黑煙柱直衝夜空，場面怵目驚心。員工心有餘悸地說「聽到爆炸聲就逃命衝出來」。

由於廠房部分結構坍塌，內部通道受阻，增加搜救難度。消防人員除運用消防機器人及大型機具協助搶救，也透過空拍機紅外線影像掌握熱源分布，確認火勢集中區域，避免救災人員貿然進入危險範圍。

新竹縣消防局長陳中振表示，火勢波及一至三樓，燃燒面積估計超過一萬平方公尺，約占廠區三分之一以上。現場有大量揮發性溶劑，燃燒過程中不時傳出爆炸聲響，消防人員一度無法直接進入廠區搶救，只能撤出，採取外圍防護方式阻止火勢延燒。

陳中振指出，化學溶劑燃燒及持續爆炸增加搶救風險，加上斷電導致廠區消防泵浦無法啟動，員工無法在火災初期立即滅火。確切起火位置及爆炸原因，仍待火調人員進場採證釐清。

消防局表示，起火廠房屬列管公共危險物品一般處理場所，今年八月消防安全檢查合格，事故是否涉及設備異常或操作問題，仍待調查。

消防單位持續清除殘火及受損結構，昨天夜間仍派員深入廠區，搜尋失聯的三十歲徐姓、姜姓員工。

爆炸 材料 失聯

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