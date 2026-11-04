金融業資安高層：永豐銀供應商直接被駭 盜轉更容易成功

永豐銀行董事長曹為實和總經理莊銘福在今天傍晚開記者會說明四百多戶的帳戶被盜轉的原因，針對永豐銀揭露的內容，大型銀行的資安高層指出，很有可能是供應商交付的交易程式中，原本就存在可被利用的身分驗證或「交易授權繞過」機制，甚至不排除有人刻意將特殊程式邏輯隱藏於合法交易介面中，透過特定參數觸發。

這位高層說，由於銀行網銀系統通常透過 DMZ 的 Reverse Proxy 將外部請求轉送至內網 AP Server，他認為，若攻擊者利用的是原本就開放的合法交易 API，即使防火牆與 Reverse Proxy 均正常運作，仍可能讓惡意請求進入後端交易系統，繞過驗證程序並執行未授權轉帳。

這種情境下，駭客不需要直接入侵內網或取得 AP Server 控制權，就能夠成功完成盜轉，高層指出，正是因為問題可能出在供應商程式本身的安全缺陷，以及交易授權機制缺乏獨立且有效的防護。