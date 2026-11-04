快訊

民主黨席捲全美 川普、共和黨為何慘敗？克魯曼嗆「蠢啊」：不只因經濟

人潮擠爆…蔣萬安南機場夜市拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

聽新聞
0:00 / 0:00

金融業資安高層：永豐銀供應商直接被駭 盜轉更容易成功

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

永豐銀行董事長曹為實和總經理莊銘福在今天傍晚開記者會說明四百多戶的帳戶被盜轉的原因，針對永豐銀揭露的內容，大型銀行的資安高層指出，很有可能是供應商交付的交易程式中，原本就存在可被利用的身分驗證或「交易授權繞過」機制，甚至不排除有人刻意將特殊程式邏輯隱藏於合法交易介面中，透過特定參數觸發。

這位高層說，由於銀行網銀系統通常透過 DMZ 的 Reverse Proxy 將外部請求轉送至內網 AP Server，他認為，若攻擊者利用的是原本就開放的合法交易 API，即使防火牆與 Reverse Proxy 均正常運作，仍可能讓惡意請求進入後端交易系統，繞過驗證程序並執行未授權轉帳。

這種情境下，駭客不需要直接入侵內網或取得 AP Server 控制權，就能夠成功完成盜轉，高層指出，正是因為問題可能出在供應商程式本身的安全缺陷，以及交易授權機制缺乏獨立且有效的防護。

<a href='/search/tagging/2/金融業' rel='金融業' data-rel='/2/121885' class='tag'><strong>金融業</strong></a>資安高層認為，永豐銀供應商直接被駭，使盜轉更容易成功。圖／永豐銀行提供
金融業資安高層認為，永豐銀供應商直接被駭，使盜轉更容易成功。圖／永豐銀行提供

永豐銀 資安 金融業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐銀錯轉427筆款項 金融同業：不能排除詐騙可能性

永豐盜轉疑雲／新舊系統轉換…業界懷疑測試出包

永豐盜轉疑雲／資安業：誰授權轉出是關鍵

永豐銀爆集體盜轉案 419存戶受害皆「雲林男」

相關新聞

永豐銀行418名客戶帳戶被駭…董總道歉 將向某國外知名廠商提告求償

永豐銀行董事長曹為實和總經理莊銘福在今日傍晚雙雙出面召開記者會，並為了這次被駭轉錯帳427筆事件，雙雙鞠躬道歉。曹為實表示，永豐銀已在昨日下午2時51分，把總金額4176萬元還給418位客戶。總經理莊銘福也指出，將向該國外程式供應商求償，包括提告。

張俊傑棄千萬保證金逃亡！鎖定基隆兩漁船涉嫌助他偷渡 比對航跡釐清中

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，辦案人員追查後，將涉嫌助張偷渡的漁船縮減至兩艘，昨天分別查扣，偵訊船東、船長和船員，並將採集船上跡證，並透過兩船航程紀錄器，回溯航跡，釐清案情。

金融業資安高層：永豐銀供應商直接被駭 盜轉更容易成功

永豐銀行董事長曹為實和總經理莊銘福在今天傍晚開記者會說明四百多戶的帳戶被盜轉的原因，針對永豐銀揭露的內容，大型銀行的資安高層指出，很有可能是供應商交付的交易程式中，原本就存在可被利用的身分驗證或「交易授權繞過」機制，甚至不排除有人刻意將特殊程式邏輯隱藏於合法交易介面中，透過特定參數觸發。

警追到基隆仍晚一步 立委高金素梅助理張俊傑搭漁船偷渡出海

立委高金素梅助理張俊傑涉案棄保潛逃，外傳十月底從基隆正濱漁港偷渡出海，專案小組別在基隆外海及正濱漁港查扣共2艘漁船，拘提其中之一的簡姓船東到案，今天下午移送台北地檢署複訊。

傳張俊傑基隆偷渡出海 漁船船東限制住居

立委高金素梅助理張俊傑涉案棄保潛逃，外傳從基隆正濱漁港偷渡出海，專案小組今天查扣共2艘漁船，拘提其中之一的簡姓船東到案。...

永豐銀遭駭客先測試再鉅額盜轉？ 4千萬收款戶是曾被詐騙老翁

永豐商業銀行昨傳出大批帳戶遭盜轉存款，派資安人員赴刑事局報案，警方懷疑是駭客入侵，依妨害電腦使用罪嫌受理，已請永豐銀檢查及提供相關網路系統資料；初步清查收款帳戶持有人是一名老翁，未發現涉案，將通知說明。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。