警追到基隆仍晚一步 立委高金素梅助理張俊傑搭漁船偷渡出海

立委高金素梅助理張俊傑涉案棄保潛逃，外傳十月底從基隆正濱漁港偷渡出海，專案小組別在基隆外海及正濱漁港查扣共2艘漁船，拘提其中之一的簡姓船東到案，今天下午移送台北地檢署複訊。

立委高金素梅助理張俊傑今年9月6日在大安森林公園破壞手環棄保潛逃，台北地方法院發布通緝，張嫌四處藏匿，展開為期59天南北大逃亡，張俊傑南北竄逃，最先由北往南逃至苗栗，經過台中再一路往南，躲至嘉義、台南、高雄及屏東。

新店警分局主導與刑事局、新北市刑大共組專案小組，專案小組出動近60名警力，逾1800多人次，由兵分多路、不眠不休追查，查緝到散布全台各地幫助張嫌脫逃犯嫌共48名，檢方聲押15人獲准。

據了解，張嫌因地面接應的資源耗盡，警方偵辦進度緊咬張嫌，無法繼續在台竄逃，以最危險的地方就是最安全的，從台南一路往北，於10月28日趕緊脫逃至基隆出海。警方專案小組上月27日在台南追查到張嫌所用車輛，鎖定該車行蹤，發現他一路往北逃至基隆正濱漁港。

警方28日深夜追正濱漁港，調閱港區監視器，發現該車開至漁港旁小巷底，隨後戴著漁夫帽與口罩的張嫌，揹著背包獨自一人走出巷子，由協助偷渡漁船人員引導上船，專案小組雖調到張嫌登船的關鍵畫面，但仍慢一步讓張嫌搭船出海，並在海峽中線由大陸漁船接應順利逃脫。

專案小組在近2個朋這段時間，由北從基隆，南至屏東，由北到南來回查緝，過濾上千通聯，但張嫌透過境外藏鏡人，及國內黑幫居間連繫牽線，不斷借車及更換包括不知情白牌或多元計程車，超過40輛車、藏匿偏僻山區製造斷點，更令專案小組一路跟著張嫌逃逸路線，從後拚命追查，常常一出勤就是3、5天，只能困在車內四處埋伏蹲點，可惜仍無法成功逮到張嫌。