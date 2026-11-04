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張俊傑棄千萬保證金逃亡！鎖定基隆兩漁船涉嫌助他偷渡 比對航跡釐清中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

無黨籍立委高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，辦案人員追查後，將涉嫌助張偷渡的漁船縮減至兩艘，昨天分別查扣，偵訊船東、船長和船員，並將採集船上跡證，並透過兩船航程紀錄器，回溯航跡，釐清案情。

張俊傑涉氾貪汙治罪條例、違反國家安全法案，檢方偵查後聲押獲准，偵結起訴後移審法院，法官裁定偶1000萬元交保，並施以科技監控。

張俊傑9月6日破壞科技手環棄保潛逃，辦案人員一路追查行蹤，懷疑10月28日晚間從正濱漁港側門，快步進入港區的兩名男子，其中一人就是張俊傑。

辦案人員比對港區動態，發現當晚並排停泊在碼頭，並先後報關出海的兩艘漁船，其中一艘搭載張俊傑和另名男子出港。兩名男子疑藏匿在漁船密艙內，成功躲過登船的安檢站海巡人員巡查。漁船載人偷渡出境後，再載到海上接駁給其他船隻。

辦案人員查出涉案的兩艘漁船，一艘正在彭佳嶼海域作業，另一艘已進港，停泊在正濱漁港碼頭整補。海巡署巡防艇今清晨將在海上作業人船，帶回基隆海巡隊碼頭，清艙未發現張俊傑或其他違禁品。

海巡署偵防分署基隆查緝隊對作業漁船的簡姓船東、陳姓船長和船員製作帶筆錄，停靠碼頭漁船整補的黃姓船長和船員也接受調查，全案下午移送北檢偵辦。

這艘停泊在碼頭的漁船被指涉嫌搭載張俊傑偷渡出境，船員被海巡人員帶離漁港調查時，船東趕去碼頭想了解狀況。她說，「太扯了」，應該是誤會。

立委高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，海巡查緝人員今晨查扣涉嫌搭載他偷渡出海的漁船採證，釐清案情。記者邱瑞杰／攝影
立委高金素梅辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，海巡查緝人員今晨查扣涉嫌搭載他偷渡出海的漁船採證，釐清案情。記者邱瑞杰／攝影

張俊傑 基隆 偷渡

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