永豐銀行418名客戶帳戶被駭…董總道歉 將向某國外知名廠商提告求償

永豐銀行董事長曹為實和總經理莊銘福在今日傍晚雙雙出面召開記者會，並為了這次被駭轉錯帳427筆事件，雙雙鞠躬道歉。曹為實表示，永豐銀已在昨日下午2時51分，把總金額4176萬元還給418位客戶。總經理莊銘福也指出，將向該國外程式供應商求償，包括提告。

永豐銀行調查之後，發現異常轉帳為供應商程式原生瑕疵遭駭客利用，才導致大規模的款項轉錯帳，外部駭客利用新網銀交易系統的供應商程式原生瑕疵，造成客戶帳戶款項遭不明轉出，而且駭客運用特定手法隨機試誤才取得有效帳戶，正因為如此，受害者的身分證字號的開頭全部都是P1，並非事先取得客戶個資後才進行交易。永豐銀行在調查之後已經確認，並無個資外洩軌跡，而且已啓動資安及個資盤點。

永豐銀行不但向主管機關通報，也透過F-ISAC 分享資安威脅情資給金融同業，而且已經啟動第三方資安團隊進駐，在最快時間找出問題點，隔離潛在威脅，並確認及確保網銀與其他系統的安全防護與運作一切正常。莊銘福指出，現在已經下架出問題的這個系統。

而引人矚目之處在於，被匯款的台北富邦銀行帳戶非人頭戶，卻成為418個帳戶被駭之後匯款去向的共同帳戶，為何如此？莊銘福表示，不便多說，且已在刑事調查中。

莊銘福指出，永豐銀行當時找的這家廠商，是國外知名廠商，而且目前使用該國外廠商的這套系統，台灣銀行業者只有永豐銀行使用。永豐銀行已採取一系列措施，而且第一時間，已找外部第三方資安團隊進來，與資安處人員一起合作再防範。

對於這427筆轉錯帳的資訊的細節，莊銘福釐清指出，相關戶數共418戶，匯出的金額都是10萬元，至於如何防止未來類似情形再度重演？莊銘福指出，新系統的執行與設定，都要跟廠商之間作完美的交接，對這次的意外，將向供應商求償。

至於為何存款戶未開App，卻能被駭客人臉辨識成功而盜轉？莊銘福回應，由於已在刑事偵查中，相關細節不能太清楚說明。至於重大偶發事件的通報，莊銘福也說，是在3日中午12時50分，先電話口頭向銀行局通報重大偶發事件，3日晚上已呈正式的書面報告給銀行局。

莊銘福表示，總共匯出去的金額為4176萬元，該筆金額之後由於攔阻成功，並未匯出。至於系統被駭之前，是否有徵兆可循？莊銘福回應，由於很多徵兆很細微，因此要先確定是個案或通案，但從3日上午9時29分，客服已陸續接到民眾陳訴案情，30分鐘後就採取行動，並在中午12時已有數個重大決策，除了通報銀行局之外，而且也決定先墊款還給客戶，並且找台灣最好的廠商作為第三方調查機構進來調查，並且下架這個新App。