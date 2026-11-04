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傳張俊傑基隆偷渡出海 漁船船東限制住居

中央社／ 台北4日電

立委高金素梅助理張俊傑涉案棄保潛逃，外傳從基隆正濱漁港偷渡出海，專案小組今天查扣共2艘漁船，拘提其中之一的簡姓船東到案。北檢檢察官複訊後認為有事實尚待釐清，諭令簡姓船東限制住居。

海巡署第1（基隆）海巡隊凌晨派遣1艘巡防艇，在彭佳嶼海域查扣1艘漁船，當時船長正在捕魚作業，配合海巡人員返回海巡隊後，交由基隆查緝隊偵辦。漁船清倉後，並未發現任何違禁品，也沒看到張俊傑。

專案小組上午也前往正濱漁港查扣另1艘漁船，帶走船員等人，並拘提簡姓船東到案。專案小組複訊後，下午移送北檢複訊。檢察官晚間諭令簡姓船東限制住居。

專案小組過濾相關監視器畫面後，初步認定疑似張俊傑的人士於10月底到基隆正濱漁港，先上了簡姓船東的船隻後，再跳上另一艘船，簡姓船東的船隻當天並未出海。對於簡姓船東是否涉案還需進一步釐清。

張俊傑涉嫌與高金素梅詐領助理費等案，台北地檢署6月依貪污等罪起訴高金素梅、張俊傑等人。張俊傑移審後以新台幣1000萬元交保，並佩戴電子手環，9月6日在大安森林公園破壞手環逃匿，台北地方法院發布通緝。

台灣高等檢察署也查出，張俊傑等人涉收受中國資金在台發展組織，涉嫌違反國家安全法等罪。

立委高金素前助理張俊傑船已偷渡出境。聯合報系資料照
立委高金素前助理張俊傑船已偷渡出境。聯合報系資料照

張俊傑 基隆 偷渡

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