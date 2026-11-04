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418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

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永豐銀遭駭客先測試再鉅額盜轉？ 4千萬收款戶是曾被詐騙老翁

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

永豐商業銀行昨傳出大批帳戶遭盜轉存款，派資安人員赴刑事局報案，警方懷疑是駭客入侵，依妨害電腦使用罪嫌受理，已請永豐銀檢查及提供相關網路系統資料；初步清查收款帳戶持有人是一名老翁，未發現涉案，將通知說明。

據調查，永豐銀行419名存戶共被轉帳427筆，合計約4170萬元，每名存戶多被轉帳1筆10萬元，少數被轉帳數筆合計低於10萬元；若屬駭侵事件，警方推測駭客可能是先小額轉帳測試，成功後再大規模盜轉。

款項均被轉至台北富邦商業銀行某帳戶，金融機構與警方合作，已將該帳戶圈存及列為警示帳戶，並針對該帳戶持有人的其他帳戶，衍生管制帳戶。

據了解，該帳戶持有人是台北市一名7旬老翁，曾從事教職工作已退休，月前曾報案指被假投資詐騙，背景單純，警方初步清查未發現提供人頭帳戶，也未發現與盜轉有關，將通知說明釐清。

據悉，老翁今赴其他銀行ATM提款時領不出錢，詢問行員原因，之後又接到警方電話聯繫，才知捲入此案，覺得莫名其妙。

永豐銀行昨爆發盜領疑雲，發布聲明表示，發現新網路銀行交易系統程式異常，造成部分帳戶款項被不明轉出，已掌握原因並暫停服務，之後即無相同情事發生，為保障及維護存戶權益，已將全數款項含手續費等返還存戶。

永豐商業銀行。記者曾原信／攝影
永豐商業銀行。記者曾原信／攝影

永豐銀 駭客 詐騙

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