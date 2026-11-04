快遞玩具夾2.7公斤K毒…男逃澳洲5年返台落網 認罪求5萬交保遭拒

陳姓及黃姓男子5年前以進口玩具夾藏2.7公斤K他命方式，自西班牙國際航空快遞包裹郵寄至台灣而被查獲，陳因逃匿而遭通緝，直至今年9月間自澳洲返台，在機場為警緝獲，遭台南法院羈押迄今。他坦承運輸毒品罪嫌，願以5萬元停押而遭駁回。另黃一、二審均被判5年，正上訴中。

檢方起訴，黃因在遊戲網站上聽聞代號「L」成年人稱得以運輸愷他命入境牟利，竟與陳2021年7月間，在台南市某檳榔攤，商討於進口玩具夾藏K他命方式郵寄至台灣。

2人謀議後，輾轉聯繫境外人士將K他命（檢驗前淨重2.7公斤）藏置在玩具中，並打包成包裹，並於同年月19日自西班牙寄出，同年月28日運抵台灣。經關務署臺北關發現郵包內裝玩具夾藏毒品，通報司法警察追查。

市調處及五分局專案人員會同快遞人員，8月5日前往收件地址，陳接獲收件通知後，與黃聯繫後即駕車前往取件，黃另駕車至附近巡看把風，陳簽領郵包後，經警以現行犯逮捕，查扣包裹及手機，並循線查獲黃。

黃犯運輸第三級毒品罪判刑5年，上訴遭駁回，再上訴最高法院中。然而，陳於台南地院行準備程序後，即因逃匿拒未到案審理，經2022年5月發布通緝，直至今年9月在機場為警緝獲。

陳經解送地院歸案，經訊問後，認他涉犯運輸第三級毒品罪嫌，嫌疑重大，於準備程序後未久即出國，在澳洲工作，有逃亡事實，且他所涉重罪，後續逃亡可能性更高，有羈押必要，隨即將他收押在案。

他表示，已坦承運輸毒品犯行，為與家人團聚自澳洲回國，願提出5萬元保證金，接受限制出境出海處分，聲請具保停止羈押。法院認羈押陳的原因及必要性均仍存在，駁回聲請。