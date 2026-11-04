快訊

獨／接連反對補助健保費？石崇良越洋下指導棋 醫界團體嘆：下不了手

永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

美期中選舉／面臨3度彈劾？痛失國會控制權 川普將遭遇四大麻煩

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

永豐銀行到底發生了什麼事情導致有427筆的款項轉錯帳？永豐金初步的調查結果和駭客有關，根據本報掌握到的案情細節的內容，原來異常轉帳為供應商程式原生瑕疵遭駭客利用，才導致大規模的款項轉錯帳。

永豐銀行董事長和總經理將在下午六時出面開記者會，對外說明案請內容。根據本報掌握的訊息，為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商程式原生瑕疵才造成客戶帳戶款項遭不明轉出。

而且駭客運用特定手法隨機試誤才取得有效帳戶，這因為如此受害者的身分證字號的開頭全部都是P1，並非事先取得客戶個資後才進行交易。永豐銀行在調查之後已經確認，並無個資外洩軌跡，而且已啓動資安及個資盤點。

據了解，永豐銀行目前不但向主管機關通報，也透過 F-ISAC 分享資安威脅情資予金融同業，而且已經啟動第三方資安團隊進駐，在最快時間找出問題點，隔離潛在威脅，並確認及確保網銀與其他系統的安全防護與運作一切正常。

永豐銀遭駭破口揭曉，供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功。記者曾原信／攝影
永豐銀遭駭破口揭曉，供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功。記者曾原信／攝影

永豐銀 駭客 永豐金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐銀爆集體盜轉案 419存戶受害皆「雲林男」

十萬元拿回來了！永豐銀僅說明新網銀程式異常 永豐金股價續挫近2%

永豐盜轉疑雲／資安業：誰授權轉出是關鍵

驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

相關新聞

獨／永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

永豐銀行到底發生了什麼事情導致有427筆的款項轉錯帳？永豐金初步的調查結果和駭客有關，根據本報掌握到的案情細節的內容，原來異常轉帳為供應商程式原生瑕疵遭駭客利用，才導致大規模的款項轉錯帳。

永豐銀行427筆轉錯帳原來因為這個！董總將出面開記者會說明

永豐銀行427筆轉帳錯誤的原因揭曉！知情情人士指出，永豐銀行清查之後，確定跟駭客入侵有關，由於駭客正好抓到了身分證字號P1的節點，因此都是雲林的男性客戶，才發生規模這麼大的盜轉事件，為此永豐銀行董事長曹為實還有總經理莊銘福，將在今天下午六點雙雙出面召開記者會說明整個調查的結果。

永豐銀遭駭客先測試再鉅額盜轉？ 4千萬收款戶是曾被詐騙老翁

永豐商業銀行昨傳出大批帳戶遭盜轉存款，派資安人員赴刑事局報案，警方懷疑是駭客入侵，依妨害電腦使用罪嫌受理，已請永豐銀檢查及提供相關網路系統資料；初步清查收款帳戶持有人是一名老翁，未發現涉案，將通知說明。

快遞玩具夾2.7公斤K毒…男逃澳洲5年返台落網 認罪求5萬交保遭拒

陳姓及黃姓男子5年前以進口玩具夾藏2.7公斤K他命方式，自西班牙國際航空快遞包裹郵寄至台灣而被查獲，陳因逃匿而遭通緝，直至今年9月間自澳洲返台，在機場為警緝獲，遭台南法院羈押迄今。他坦承運輸毒品罪嫌，願以5萬元停押而遭駁回。另黃一、二審均被判5年，正上訴中。

法官讓張俊傑交保不特別？ 法界稱2綠委涉貪助理費逾千萬也交保

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑涉貪移審以1000萬元交保，破壞科控設備棄保潛逃59日，昨傳自基隆市正濱漁港偷渡，檢警調查中；法界人士說，民進黨立委林岱樺、林宜瑾同涉詐領助理費獲交保在先，張獲裁定交保不是孤例。

高雄港第一港口外現浮屍 是議員候選人失蹤2天的弟弟

高雄港外今天上午發現浮屍，海巡人員打撈上岸後，通報高雄港警總隊處理，經查死者是高雄市議員第二選區無黨籍候選人李柏融的弟弟，經家屬確認身分，報請檢察官相驗，釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。