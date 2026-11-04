獨／永豐銀遭駭破口揭曉 供應商程式原生瑕疵遭駭客隨機試誤成功

永豐銀行到底發生了什麼事情導致有427筆的款項轉錯帳？永豐金初步的調查結果和駭客有關，根據本報掌握到的案情細節的內容，原來異常轉帳為供應商程式原生瑕疵遭駭客利用，才導致大規模的款項轉錯帳。

永豐銀行董事長和總經理將在下午六時出面開記者會，對外說明案請內容。根據本報掌握的訊息，為外部駭客利用新網銀交易系統的供應商程式原生瑕疵才造成客戶帳戶款項遭不明轉出。

而且駭客運用特定手法隨機試誤才取得有效帳戶，這因為如此受害者的身分證字號的開頭全部都是P1，並非事先取得客戶個資後才進行交易。永豐銀行在調查之後已經確認，並無個資外洩軌跡，而且已啓動資安及個資盤點。

據了解，永豐銀行目前不但向主管機關通報，也透過 F-ISAC 分享資安威脅情資予金融同業，而且已經啟動第三方資安團隊進駐，在最快時間找出問題點，隔離潛在威脅，並確認及確保網銀與其他系統的安全防護與運作一切正常。