法官讓張俊傑交保不特別？ 法界稱2綠委涉貪助理費逾千萬也交保

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑涉貪移審以1000萬元交保，破壞科控設備棄保潛逃59日，昨傳自基隆市正濱漁港偷渡，檢警調查中；法界人士說，民進黨立委林岱樺、林宜瑾同涉詐領助理費獲交保在先，張獲裁定交保不是孤例。

法界人士表示，張俊傑被起訴時，檢察官認定他與高金素梅合計犯罪所得為1518萬923元，已向法院聲請查扣張名下1602萬2790元獲准。

此外，針對張俊傑被控涉詐領立委助理費、違法輸入快篩及利用「台灣原住民多族群文化交流協會」舉辦活動申請補助款等相關事實，張除不認貪汙詐領財物罪，對違反醫療器材管理法、普通詐欺罪、偽造文書罪已認罪，且偵查到移審均沒有改變口供。

法界人士說，詐領助理費成罪與否，屬高度訴訟攻防及法律評價之事，張俊傑被扣案的財產加上高額交保金，可滿足未來犯罪所得判決沒收的價額，因此，法官佐以科控、報到附加處分裁定張交保，合於比例原則。

法界人士還表示，民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費1412萬7388元，偵查中檢方命她以100萬元交保，無獨有偶，民進黨立委林岱樺被控透過人頭助理與浮報加班費詐領1473萬元，也於偵查中以100萬元交保。

檢方認定張俊傑與高金素梅2人合計的貪汙犯罪所得，與林宜瑾、林岱樺相去不遠，承審法官在已有一定財產扣押擔保的前提下，考量以保證金1000萬元加科控處分於今年6月9日裁定張俊傑可交保，審酌案情所形成的心證並不算特別。