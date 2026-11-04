周玉蔻涉誣指緋聞案遭限制出境出海8月 提抗告被駁回

媒體工作者周玉蔻涉誣指張淑娟為緋聞女主角，台灣高等法院二審判9月徒刑，並裁定自9月29日起限制出境、出海8月。周不服遭境管提抗告，最高法院駁回確定。

民國111年周玉蔻、蔡玉真在電視節目及臉書，指稱張淑娟為前中國國民黨副主席蔣孝嚴婚外情緋聞女主角。台北地方法院一審各判刑1年6月。

經上訴，二審高院依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪等，改判周玉蔻有期徒刑9月，不得易科罰金。

高院認為，周玉蔻犯罪嫌疑重大，且經濟能力尚佳，又多次出入境，依個人資力、智識程度、社會經驗及人際網絡，足認有滯留海外久居的經濟及生活能力。

高院指出，周玉蔻自始否認犯行，且刑度不得易科罰金，可預期其逃匿可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，裁定周自115年9月29日起限制出境、出海8月。周玉蔻不服提抗告，最高法院今天駁回。

至於本案，張淑娟的律師已向檢察官遞狀，台灣高等檢察署日前已提起上訴，由最高法院審理中。