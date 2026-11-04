高雄港第一港口外現浮屍 是議員候選人失蹤2天的弟弟

高雄港外今天上午發現浮屍，海巡人員打撈上岸後，通報高雄港警總隊處理，經查死者是高雄市議員第二選區無黨籍候選人李柏融的弟弟，經家屬確認身分，報請檢察官相驗，釐清死因。

今天上午9時海巡署高雄港第一港口安檢所接獲漁船船員通報，指高雄港第一港口西南方海域有浮屍，前往打撈屍體。因在離岸2海里內發現遺體，由港警報請檢察官相驗。

警方根據死者身上證件，通知家屬到場認屍，確認死者是高雄市議員第二選區無黨籍候選人李柏融的弟弟。

據了解，64歲的李弟11月2日在高雄、台南交界的茄萣區南萣橋附近失蹤，家屬發現他失去聯繫後向警方報案協尋，消防單位也曾與救難團體協助在橋下搜尋，但無功而返。直到今天他兒子認屍確認身分，才知道他落水後漂流到高雄港外。檢方初步相驗，死者身上沒有明顯外傷，將進一步釐清李男確切死因。