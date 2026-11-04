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永豐銀行帳戶爆異常轉帳 北檢分案偵辦
永豐銀行發生大批帳戶遭異常轉帳，金管會表示，經永豐銀比對發現，初步調查異常交易有427筆款項，每筆約10萬元。刑事警察局今天報請指揮，台北地檢署分案偵辦，案由為「妨害電腦使用」。
根據社群網站Threads貼文，多個永豐銀行帳戶昨天忽遭盜轉新台幣10萬元到台北富邦銀行特定帳戶，刑事警察局表示，截至昨天中午已受理68案，且多為雲林縣背景男性。
金管會銀行局副局長王允中表示，經過永豐銀比對，發現都匯款到同業的一個帳戶，銀行也已經暫時凍結帳戶，初步調查異常交易有427筆款項，每筆約10萬元，合計金額為4000多萬元，影響客戶數419人。
王允中表示，金管會已要求永豐銀行妥善處理客戶權益，永豐銀行也主動通知用戶帳戶異常，並用代墊款返還客戶受影響資金，確保客戶權益不受影響。
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