緝拿張俊傑累壞司法警察但法官卻「甩鍋」？ 台北地院說話了

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑涉貪移審以1000萬元交保棄保潛逃遭通緝，有媒體報導負責查緝的專案小組痛批法官「甩鍋」；台北地院今聲明表示，法院就個案強制處分的判斷，應以處分當時的卷證資料及具體情形為基礎，法院對張破壞電子手環引發的社會疑慮，除已為必要的處置，並將持續檢視科技監控告警、通報聯繫、緊急拘提及防逃流程，以提升防逃及緊急應變效能。

台北地院表示，羈押是對被告人身自由的重大限制，法院應依刑事訴訟法規定就檢察官提出的卷證資料，審酌被告有無羈押原因及羈押必要性，並衡量以具保、限制住居、限制出境出海或科技設備監控等替代手段，是否以確保後續審判程序之進行。

張俊傑涉貪案於檢察官提起公訴時，起訴事實並未涉及共諜案件，承審法官訊問張，依處分當時的卷證資料綜合審酌後，命張提出1000萬元保證金，並附加限制住居、限制出境出海、定期向派出所報到及接受電子手環科技監控等防逃措施，且檢察官其也後依法提起準抗告，也被駁回。

法院表示，張俊傑的具保處分及所附防逃措施，都是依當時可得審酌的事實及證據資料依法作成，並經救濟程序審查，至於張嗣後是否遵守法院所命條件，以及有無其他規避司法程序行為，則屬具保處分作成後的情事，應與原處分的審酌基礎分別觀察。

台北地院說，於接獲張俊傑電子手環發出低電量告警後，承審法官即與警方聯繫並參與查尋，後發現電子手環早已遭破壞丟棄，因張行蹤不明，依法拘提未著即發布通緝，並聯繫境管機關加強查核，再沒入張的1000萬元保證金，另就張破壞電子手環提出毀損公物罪等告發案。

聲明說，張俊傑逃逸後是否經他人接應、規避追緝或偷渡出境，涉及後續偵查及查緝事項，應由各權責機關依職掌調查認定，法院對檢察官就涉嫌協助逃逸等相關人員所提出的強制處分聲請，均依各個案卷證資料及法律規定即時審理，截至目前，已裁准羈押共計16人，案件尚在偵查中，有關涉案人員是否負擔刑事責任，仍應依後續偵查、審判結果認定。

台北地院強調，張俊傑破壞科技監控設備並逃逸，不僅妨害司法程序，也增加檢警調、海巡及國安等機關後續查緝的困難及負擔，法院對各機關投入人力持續追緝，表示尊重與感謝。