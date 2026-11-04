張俊傑疑搭漁船偷渡 海巡帶回涉助偷渡2船長及外籍船員

涉貪汙、共諜案棄保潛逃的立委高金素梅前辦公室主任張俊傑，傳出10月28日晚間從基隆正濱漁港搭漁船偷渡出境。檢警海巡追查，今天上午10時許已帶回2艘涉嫌協助張俊傑偷渡的漁船，包括2名船長及船上外籍船員，目前均由專案小組詢問，釐清張俊傑是否已成功偷渡，以及相關船隻、人員有無協助逃亡。

據了解，張俊傑9月6日破壞電子手環棄保潛逃後，檢警持續追查其藏匿處所及逃亡路線，近日掌握他疑似10月28日晚間10時許，從基隆正濱漁港搭乘漁船出海，懷疑有人協助安排船隻偷渡出境，隨即展開調查。

海巡署今天凌晨在台北地檢署檢察官指揮下，派遣巡防艇前往彭佳嶼附近海域，攔查一艘疑似涉及協助偷渡的漁船，當時船長正在進行捕魚作業，配合海巡人員返回正濱漁港，交由專案小組調查。海巡人員登船清查，並未發現張俊傑，也沒有查獲違禁物品。

檢警海巡持續擴大追查，上午10時許已帶回2艘疑涉案漁船，包括2名船長及船上的外籍船員，由檢警海巡共組的專案小組進行詢問，至於兩艘漁船是否分別負責載運、接應，或張俊傑曾否在海上轉乘其他船隻，仍待調查釐清。

張俊傑先前因涉及詐領立委助理費及違反國家安全法等案件遭起訴，移審後以1000萬元交保並接受科技監控，卻於9月6日在台北市大安森林公園破壞電子手環逃逸，遭法院通緝。檢警持續追查協助藏匿及逃亡的相關人員，近日將調查方向延伸至基隆漁港及海上船舶動態。

海委會主委管碧玲今天表示，檢方已掌握相關線索，海巡署配合調查，目前涉案船隻及相關人員均已交由專案小組釐清，詳細案情仍須由檢察官偵辦確認。