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不打方向燈露餡！楊梅警一日連破2起毒駕 2男攜海洛因、大麻遭逮

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市警察局楊梅分局楊梅派出所警員，於3日執行巡邏勤務時，接連發現駕駛人交通違規，進一步攔查後，透過毒品唾液快篩檢測，查獲2起毒駕案件，分別呈現海洛因、安非他命及大麻等毒品陽性反應，警方均依法逮捕。

楊梅分局說明，楊梅派出所員警於3日上午8時許，在楊梅區環東路10號前，發現62歲的歐姓男子騎機車時，未依規定使用方向燈，且不遵守道路交通標線指示，遂上前攔查，過程中發現歐男對答反覆，經其同意實施毒品唾液快篩，後續檢測出海洛因及安非他命陽性反應，警方另於男子身上查獲毒品海洛因，隨即依法逮捕。

另於17時許，警員巡經楊梅區中山路161巷時，發現63歲彭姓男子駕駛轎車，同樣未依規定使用方向燈，遂上前攔查，過程中另發現彭男無照駕駛且神情緊張，經其同意實施毒品唾液快篩後，檢測結果呈大麻及安非他命陽性反應，警方隨即依法逮捕，兩案均依涉嫌違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

楊梅分局自10月31日毒駕新制上路迄今，取締毒駕專案已累計查獲9件，另本年度共計查獲160件。楊梅分局長吳傳銘表示，警方將持續強化執法作為，嚴正取締毒駕行為，絕不容許駕駛人心存僥倖，危害其他用路人的生命安全。同時呼籲民眾切勿接觸毒品，更不可於施用毒品後駕車上路，共同維護道路交通安全及社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

楊梅派出所員警於3日上午8時許，在楊梅區環東路10號前，發現62歲的歐姓男子騎機車，未依規定使用方向燈且不遵守道路交通標線指示，警方另於男子身上查獲毒品海洛因。圖／楊梅分局提供
楊梅派出所員警於3日上午8時許，在楊梅區環東路10號前，發現62歲的歐姓男子騎機車，未依規定使用方向燈且不遵守道路交通標線指示，警方另於男子身上查獲毒品海洛因。圖／楊梅分局提供

楊梅派出所員警於3日上午8時許，在楊梅區環東路10號前，發現62歲的歐姓男子騎機車，未依規定使用方向燈且不遵守道路交通標線指示，警方另於男子身上查獲毒品海洛因。圖／楊梅分局提供
楊梅派出所員警於3日上午8時許，在楊梅區環東路10號前，發現62歲的歐姓男子騎機車，未依規定使用方向燈且不遵守道路交通標線指示，警方另於男子身上查獲毒品海洛因。圖／楊梅分局提供

大麻 海洛因 毒駕

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