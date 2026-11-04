裝睡近10分鐘不理警 高雄男一睜眼竟是通緝犯

高雄29歲陳姓男子搭乘友人轎車外出，因車輛未開頭燈遇警方攔查，陳男坐右前座「裝睡」，任憑員警在旁呼喊查身分都不理會，與警方僵持10分鐘後見員警沒離開，才不情願地配合查證，沒想到一查竟是通緝犯，警方還在他身上搜出疑似安非他命毒品，當場將他逮捕。

高雄市警鳳山分局員警10月31日凌晨經過鳳山區中山東路與光遠路口，發現1輛轎車未依規定開啟頭燈，遂上前攔停。員警盤查時，發現坐在右前座的陳男始終閉眼不語，無論員警如何呼喊，都沒有任何回應。

員警察覺陳男行為有異，疑似刻意裝睡規避查證，持續在車旁等候。僵持近10分鐘後，陳男眼見員警沒有離開的打算，才終於睜開眼睛配合查身分。

警方查證發現，陳男因違反洗錢防制法，遭桃園地檢署發布通緝，立即將他逮捕，依法附帶搜索，在他口袋內查獲裝有不明顆粒的夾鏈袋，經檢驗呈安非他命陽性反應。陳男坦承持有及施用毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例查辦，另將他解送桃園地檢署歸案。

鳳山分局表示，員警執勤對於可疑情事均會依法審慎查證，不會因當事人拒絕回應而輕易放棄。陳男原以為閉眼假裝熟睡就能躲過盤查，僵持近10分鐘仍難逃法網。

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