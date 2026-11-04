影／200元買進、黑市最高賣7.5萬！男子小三通走私黑胸葉龜 暴利驚人

一名50多歲邱姓台籍男子搭乘小三通航線自中國大陸泉州入境金門，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜塞進絲襪，緊緊綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋，貼身闖關，遭海巡及海關人員當場查獲，全案已於9月15日偵結起訴。

海巡署偵防分署金門查緝隊表示，專案小組根據近期旅客闖關情資進行分析，經縝密蒐證及掌握邱男行蹤後，於今年7月14日會同金馬澎分署第九岸巡隊、財政部關務署高雄關離島派出課、移民署國境事務大隊及金門縣警察局刑警大隊、金城分局等單位，在金門港旅運中心實施攔查，當場查獲8隻黑胸葉龜及1隻外來種野生動物旱獺（俗稱土撥鼠）。

經調查，邱男覬覦兩岸活體動物走私的高額利潤，在中國大陸以每隻約新台幣200元的價格，低價收購8隻黑胸葉龜，企圖走私回台。黑胸葉龜在黑市每隻行情約9000元至3萬元，由於外型與極稀有的「黑腹琉球葉龜」（日本地龜）相似，若魚目混珠冒充販售，單隻價格甚至可能超過7萬5000元，從收購價到黑市售價，潛在暴利超過300倍，相當驚人。

為了躲避查緝，邱男更不惜犧牲動物生命，將8隻黑胸葉龜分別塞進絲襪，再緊密綑綁藏在大腿內側，龜隻因悶熱及擠壓不斷掙扎；另一側大腿則藏著1隻土撥鼠，土撥鼠身形長約30公分，疑似先灌食安眠藥使其昏睡，再裝入網袋綑綁。查緝人員發現時，對於動物遭如此方式夾藏相當不忍。

海巡署指出，土撥鼠近年因影音平台萌寵影片受到關注，但野生旱獺具有一定攻擊性，也是肺鼠疫的天然宿主之一，若未經檢疫便遭走私入境，可能將境外疫病帶入台灣，對國人健康及生態環境造成威脅。肺鼠疫若未及時接受治療，可能致命，呼籲民眾切勿因一時好奇或盲目跟風，購買來源不明的野生動物。

海巡署強調，走私活體動物不僅涉及保育類野生動物非法交易，更可能引進境外疫病，危及國人健康及台灣原生物種生存。本案查獲的9隻活體動物已依法移交金門縣動植物防疫所處置。

全案依違反《野生動物保育法》及《動物傳染病防治條例》移送福建金門地方檢察署偵辦，海巡署呼籲，民眾若發現走私、偷渡等不法情事，可撥打「118」海巡服務專線檢舉，共同守護國境安全。

一名台籍邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋闖關遭查獲。圖/金門查緝隊提供

一名台籍邱姓男子自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋闖關，土撥鼠身形約30公分。圖/金門查緝隊提供

一名台籍邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜塞進絲襪、綑綁藏於大腿內側。圖/金門查緝隊提供

邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，遭海巡與海關人員當場查獲。圖/金門查緝隊提供