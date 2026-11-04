快訊

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

聽新聞
0:00 / 0:00

影／200元買進、黑市最高賣7.5萬！男子小三通走私黑胸葉龜 暴利驚人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名50多歲邱姓台籍男子搭乘小三通航線自中國大陸泉州入境金門，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜塞進絲襪，緊緊綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋，貼身闖關，遭海巡及海關人員當場查獲，全案已於9月15日偵結起訴。

海巡署偵防分署金門查緝隊表示，專案小組根據近期旅客闖關情資進行分析，經縝密蒐證及掌握邱男行蹤後，於今年7月14日會同金馬澎分署第九岸巡隊、財政部關務署高雄關離島派出課、移民署國境事務大隊及金門縣警察局刑警大隊、金城分局等單位，在金門港旅運中心實施攔查，當場查獲8隻黑胸葉龜及1隻外來種野生動物旱獺（俗稱土撥鼠）。

經調查，邱男覬覦兩岸活體動物走私的高額利潤，在中國大陸以每隻約新台幣200元的價格，低價收購8隻黑胸葉龜，企圖走私回台。黑胸葉龜在黑市每隻行情約9000元至3萬元，由於外型與極稀有的「黑腹琉球葉龜」（日本地龜）相似，若魚目混珠冒充販售，單隻價格甚至可能超過7萬5000元，從收購價到黑市售價，潛在暴利超過300倍，相當驚人。

為了躲避查緝，邱男更不惜犧牲動物生命，將8隻黑胸葉龜分別塞進絲襪，再緊密綑綁藏在大腿內側，龜隻因悶熱及擠壓不斷掙扎；另一側大腿則藏著1隻土撥鼠，土撥鼠身形長約30公分，疑似先灌食安眠藥使其昏睡，再裝入網袋綑綁。查緝人員發現時，對於動物遭如此方式夾藏相當不忍。

海巡署指出，土撥鼠近年因影音平台萌寵影片受到關注，但野生旱獺具有一定攻擊性，也是肺鼠疫的天然宿主之一，若未經檢疫便遭走私入境，可能將境外疫病帶入台灣，對國人健康及生態環境造成威脅。肺鼠疫若未及時接受治療，可能致命，呼籲民眾切勿因一時好奇或盲目跟風，購買來源不明的野生動物。

海巡署強調，走私活體動物不僅涉及保育類野生動物非法交易，更可能引進境外疫病，危及國人健康及台灣原生物種生存。本案查獲的9隻活體動物已依法移交金門縣動植物防疫所處置。

全案依違反《野生動物保育法》及《動物傳染病防治條例》移送福建金門地方檢察署偵辦，海巡署呼籲，民眾若發現走私、偷渡等不法情事，可撥打「118」海巡服務專線檢舉，共同守護國境安全。

一名台籍邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋闖關遭查獲。圖/金門查緝隊提供
一名台籍邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋闖關遭查獲。圖/金門查緝隊提供

一名台籍邱姓男子自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋闖關，土撥鼠身形約30公分。圖/金門查緝隊提供
一名台籍邱姓男子自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，另將1隻土撥鼠灌食安眠藥後裝入網袋闖關，土撥鼠身形約30公分。圖/金門查緝隊提供

一名台籍邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜塞進絲襪、綑綁藏於大腿內側。圖/金門查緝隊提供
一名台籍邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜塞進絲襪、綑綁藏於大腿內側。圖/金門查緝隊提供

邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，遭海巡與海關人員當場查獲。圖/金門查緝隊提供
邱姓男子搭乘小三通自泉州搭船入境金門時，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，遭海巡與海關人員當場查獲。圖/金門查緝隊提供

一名台籍邱姓男子搭乘小三通，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，邱男以每隻約200元收購的黑胸葉龜，黑市行情最高可達3萬元，價差驚人。圖/金門查緝隊提供
一名台籍邱姓男子搭乘小三通，竟將8隻二級保育類黑胸葉龜綑綁藏於大腿內側，邱男以每隻約200元收購的黑胸葉龜，黑市行情最高可達3萬元，價差驚人。圖/金門查緝隊提供

小三通 走私 金門 土撥鼠 海巡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

褲襠藏鳥！古巴男穿特製內褲走私10隻珍禽 被捕後辯稱：私人使用

高雄透天房暗藏依托咪酯分裝場 警攻堅逮人見貓猴同籠

台籍女子涉走私2.6公斤喪屍煙彈 茅台酒瓶藏毒闖關日本遭逮

全球最大海龜現蹤高雄 瀕危「革龜」誤闖漁民網具野放成功

相關新聞

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

新竹縣湖口鄉台灣松下多層材料公司今天凌晨發生爆炸火警，當時約20多人在產線作業，造成5人受傷、2人失聯。據了解，廠內存放丁酮、甲苯及二甲基甲醯胺（DMF）等化學溶劑，4樓儲存槽更傳出丁酮洩漏，環境部已派員監測空氣數值。

自稱腦損87％…天道盟公主又惹事 女監服刑中痛毆舍友下場曝光

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產還虐死他，最終僅被依棄屍罪判2年；竺後來重出江湖，又鎖定中風陳姓老翁帶去土地質押借貸再虐死他，法院一、二審依傷害致死罪判她12年，竺女今年在獄中服刑，又痛毆同房舍友一頓，台中地院再依傷害罪判她4月，可上訴。

「聽到巨大爆炸聲趕緊逃命！」松下湖口廠員工驚魂 逃出廠外已陷火海

新竹工業區內的「台灣淞下多層材料股份有限公司」於凌晨1時55分許爆發嚴重火災。湖口鄉長吳淑君現場受訪表示，據現場人員透露，起火前曾聽到似有外洩的「哧」聲巨響，員工隨即緊急撤離，不到一分鐘內後棟便發生爆炸。事故已造成5名員工受傷送醫，另有2人失蹤，消防人員研判可能受困於一樓或四樓，目前正持續搜救中。

女總務當白手套...3年收360萬回扣 桃園復興前區長曾志湘二審仍判12年

桃園市復興區前區長曾志湘任內利用辦理採購案機會，指使秘書室女總務蔡幸蓁擔任白手套，連續3年向包商吳淳洋索取360萬元回扣，一審依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判曾12年徒刑，褫奪公權8年。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判曾12年徒刑，可上訴。

嘉義東石傳小貨車驚險側翻 7名印尼男擠同車全掛彩

嘉義縣東石鄉台17線北上115公里處今早7時許發生車禍事故，一輛小貨車不明原因翻覆，車身側躺路上、底盤朝外，占用全線2車道，車上載運的鐵管及物品散落一地，現場一片狼藉，7名印尼籍男子受傷送醫，所幸均意識清楚，事故原因仍待警方調查。

明泰科技收購仲琦內線交易已虧8萬 法官判董事緩刑再命繳30萬

網通大廠明泰科技2019年斥資48億元私募、公開收購仲琦科技，時任董事馬嘉隆被控在限制交易期間內買明泰股票，擬制性損失8萬250元，檢方依證券交易法內線交易罪起訴馬，台北地院審理，今判馬有期徒刑1年7月，緩刑3年，向公庫支付30萬元。可上訴

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。