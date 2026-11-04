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前三季重大職災 營造業死亡逆增 逾7成為下包商勞工

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

<a href='/search/tagging/2/勞動部' rel='勞動部' data-rel='/2/111924' class='tag'><strong>勞動部</strong></a>公布今年前三季全產業重大職業災害<a href='/search/tagging/2/死亡' rel='死亡' data-rel='/2/231598' class='tag'><strong>死亡</strong></a>統計。示意圖。聯合報系資料照
勞動部公布今年前三季全產業重大職業災害死亡統計。示意圖。聯合報系資料照

科技業廠房趕工，營造業職災升高。勞動部昨公布今年前三季全產業重大職業災害死亡統計，至九月卅日死亡人數一九三人，較去年同期減少廿人，降幅約百分之九。不過，營造業職災死亡人數一○二人，比去年同期增加九人，且逾七成是下包商的勞工，顯示承攬管理仍是重大漏洞。

進一步觀察行業別，製造業今年前三季重大職災死亡四十五人，較去年同期減少七人；營造業一○二人死亡，高達百分之六十二屬墜落災害。從縣市別來看，今年前三季以新北市死亡卅一人最多，高雄市廿七人次之。

勞動部職安署綜規組組長曹常成表示，營造業死亡事故近九成發生於民間建築工程，共八十九人職災死亡，其中科技業廠辦新建工程就有廿人死亡，比去年增加七人，包括科技廠房工程七人，且有四人發生於科學園區內。

此外，數據也顯示，營造業死亡有七成以上是下包商勞工，反映多層次承攬工程在機械設備進場、人員管制及安全教育訓練等方面，仍有很大改善空間。

曹常成分析，因科技產業持續投資，廠房新建及擴建工程需求增加，趕工壓力加上工程規模大、工法複雜、多家承攬商同時進場，及工期與施工介面協調等因素，都使安全管理面臨更高挑戰。

曹常成說，昨已啟動全台科技廠房工程專案勞檢，盤點五十五個大型廠房工地，聚焦高風險作業、施工安全防護、承攬管理及現場安全衛生措施。也會督促業主安全治理，導入第三方安全監督及審查機制。

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