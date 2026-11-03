傳張俊傑已偷渡出境？檢警：查核確認中

立委高金素梅昨天才因前助理張俊傑涉共諜案遭約談，今天傳出張俊傑逃亡58天後，已成功從基隆正濱漁港搭船偷渡出境，台北地檢署與新店警分局均表示，消息目前尚在查證確認中。

張俊傑被控赴陸參加「台灣少數民族青年骨幹研修班」，並接受大陸資助，在台發展共諜組織，吸收高金素梅辦公室主任陳智葟、林怡君。張俊傑9月6日在竹聯幫要角陳威達協助下，在大安森林公園破壞電子手環，一路往南逃逸，長達58天行蹤成謎。

由於國安單位與檢警調佈下重兵，導致張俊傑潛逃一直不順遂，專案小組兩周前原鎖定張俊傑在中部地區，後因消息曝光，導致拘捕計畫擱置，張俊傑為避免遭逮，前不久透過知名黑道人士放話，開出1200萬天價找船家偷渡，國安局、警政署與海巡署也祭出620萬檢舉獎金懸賞，但檢警調的嚴防，讓張俊傑逃亡受到極大阻礙。

外傳張俊傑在南部逃亡遭遇挫折後，近日從台南直奔新北市貢寮，找到願意載他的漁船，於10月28日晚間偷渡出境。張俊傑逃亡期間，北檢拘提逾38名接應共犯，有16人羈押，但幕後操盤手尚未落網。