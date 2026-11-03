張俊傑潛逃59天疑偷渡成功 傳海防人員登船竟未察覺

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜案，9月初棄保潛逃，至今行蹤不明。今傳出張俊傑疑似10月28日晚間從基隆正濱漁港搭乘漁船偷渡出境，據了解，檢警調閱監視器，發現疑似張俊傑搭船離台的線索。

張俊傑涉嫌違反國家安全法，遭檢調偵辦，卻於9月6日上午在台北市大安森林公園破壞電子手環後逃逸。檢警隨後展開追查，並陸續查獲20多名涉嫌協助藏匿的共犯，但始終未能掌握張俊傑確切行蹤。

據了解，張俊傑逃亡後一路南下，9月中曾試圖從南部搭船偷渡出境，但因天候不佳未能成功，後來又轉往高雄尋找船隻，因檢警積極查緝，始終找不到願意接應的船家。

張俊傑歷經兩度受阻後折返北部，近日再度南下，並從台南前往新北市貢寮區，找到願意協助的漁船，疑似於10月28日晚間10時許登船，隨後從基隆正濱漁港出海。

檢警調閱監視器後，發現張俊傑疑似從正濱漁港搭船離境，當時甚至有軍方海防人員登船檢查，卻未發現張俊傑藏身船上，漁船隨後出海。不過，相關影像是否足以確認登船者身分，以及張俊傑是否確實離開台灣，仍有待辦案單位進一步釐清。

新店分局長陳建龍則表示，案情將由業管海巡署統一回應。