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永豐銀行爆「雲林P」遭盜轉 雲林多名被害人報案均為男性

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

永豐銀行傳出多名存戶帳戶遭異常轉帳，款項被轉至富邦銀行同一帳戶，網傳受害者身分證字號都是「P」（雲林）開頭，雲林縣警方今天證實，截至下午3時已接獲3名被害人報案，分別來自斗六、北港，身分證字號首碼都是「P」，且均為男性，每人財損均為10萬元，目前案情仍在釐清。

有民眾今天在網路發文示警，指自己的永豐銀行帳戶在未開啟APP、也沒有設定約定轉帳帳戶的情況下，竟有10萬元透過臉部辨識確認後遭轉出。當事人前往銀行處理時，發現還有其他人遇到類似情況，且款項都被轉至富邦銀行同一帳戶，被害人身分證字號都是P開頭，「欺負雲林人喔！」

也有受害者在Threads平台貼出自己向雲林警方報案的證明單，證明單上寫著報案人在今天收到永豐銀行官方Line通知，指報案人的網路銀行在今天上午上午9時25分遭人轉出新台幣10萬元，報案人驚覺網銀遭人轉出，故至派出所報案，另有受害者指上午9時38分被轉走10萬元。

雲林縣警局刑事警察大隊副大隊長江昆達表示，警方已受理3件相關報案，分別為斗六2件、北港1件，將持續調查異常轉帳原因及資金流向。

據了解，3名被害者均為男性，身分證字號首碼均為「Ｐ」，年齡約三、四十歲，被害時間是在今天上午，警方接獲報案時間均約中午時分。

警方提醒民眾，應定期檢視銀行帳戶交易紀錄，如發現不明款項遭轉出，應立即聯繫銀行採取必要的帳戶安全措施，並儘速向警方報案。

永豐銀行遭大規模盜轉存款。記者曾原信／攝影
永豐銀行遭大規模盜轉存款。記者曾原信／攝影

永豐銀行遭大規模盜轉存款。圖／翻攝自永豐銀行官網
永豐銀行遭大規模盜轉存款。圖／翻攝自永豐銀行官網

永豐銀行 雲林 被害人

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