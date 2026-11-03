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驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

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永豐銀行爆帳戶遭盜轉 身分證開頭都是「P」？雲林警方證實有人報案

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

永豐銀行傳出多名存戶帳戶遭異常轉帳，款項被轉至富邦銀行同一帳戶，引發民眾恐慌。網傳受害者身分證字號都是「P」（雲林）開頭，雲林縣警方今天證實，截至下午3時已接獲3名被害人報案，分別來自斗六、北港，每人財損均為10萬元，由於被害人戶籍均在雲林，身分證字號首碼都是「P」，案件是否涉及特定資安漏洞或其他犯罪手法，仍待進一步釐清。

有民眾今天在網路發文示警，指自己的永豐銀行帳戶在未開啟APP、也沒有設定約定轉帳帳戶的情況下，竟有10萬元透過臉部辨識確認後遭轉出。當事人前往銀行處理時，發現還有其他人遇到類似情況，且款項都被轉至富邦銀行同一帳戶，被害人身分證字號都是P開頭，「欺負雲林人喔！」

雲林縣警局刑事警察大隊副大隊長江昆達表示，警方已受理3件相關報案，分別為斗六2件、北港1件，將持續調查異常轉帳原因及資金流向。警方也提醒民眾，應定期檢視銀行帳戶交易紀錄，如發現不明款項遭轉出，應立即聯繫銀行採取必要的帳戶安全措施，並儘速向警方報案。

此外，警方提醒，民眾應慎防不法分子趁機假冒銀行人員，以協助處理異常交易或追回款項為由，要求提供帳戶密碼、驗證碼，甚至指示操作轉帳。即使對方聲稱能協助追回款項，也切勿提供個人金融資訊或依指示轉帳，以免遭遇二次詐騙。

雲林縣並無永豐銀行分行，最近分行為嘉義分行。據了解，永豐銀行嘉義分行將於下午3時30分前把受害存戶遭轉走的款項匯回。至於異常轉帳的實際原因、是否涉及系統漏洞或其他犯罪行為，仍待銀行及警方進一步釐清。

永豐銀行驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉。永豐銀／提供
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