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嘉義男翹腳騎車太顯眼！警攔查揪毒駕 12萬罰單還得沒收車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一名男子昨晚騎機車行經東區信興路時，竟翹腳騎車、行車搖晃，引起巡邏員警注意，上前攔查發現身上藏有安非他命，經唾液毒品快篩呈陽性反應，當場遭逮捕。適逢毒駕新制10月31日上路，男子除涉嫌毒品及公共危險罪遭移送法辦，還面臨12萬元罰鍰、吊銷駕照及車輛沒入處分。

嘉義市警局第二分局表示，新南派出所副所長楊青樺、警員張丞富昨晚10時55分許執行巡邏勤務，行經東區信興路、芳安路口時，發現一名男子騎乘普通重型機車，雙腳未正常放置踏板，反而以翹腳姿勢騎車，行車不穩且姿態異常，員警察覺有異，立即上前攔停盤查。

警方調查，騎士為48歲的李姓男子，員警搜索時，在其身上查獲安非他命1包，毛重1.7公克，當場依毒品現行犯逮捕。經李男同意接受唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，全案依毒品及公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，10月31日起實施毒駕新制，大幅提高違規成本，機車毒駕罰鍰提高至12萬元、汽車15萬元，並吊銷駕照，3年內不得重新考領；10年內再次毒駕將加重處罰，累計罰鍰無上限，拒絕接受毒品檢測者，首次即處27萬元罰鍰。

新制也增訂毒駕及拒絕毒品檢測車輛沒入規定，即使車輛非駕駛人所有，仍可能依法沒入。警方表示，將持續加強夜間巡邏及路檢，針對疑似毒駕行為積極查緝，呼籲民眾切勿施用毒品後駕車，避免危及其他用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉義市警方攔查騎車姿態異常的李姓男子，經其同意實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，面臨12萬元罰鍰及車輛沒入處分。圖／翻攝畫面
嘉義市警方攔查騎車姿態異常的李姓男子，經其同意實施唾液毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，面臨12萬元罰鍰及車輛沒入處分。圖／翻攝畫面

嘉義市一名男子深夜騎機車翹腳行駛，因行車姿態異常遭巡邏員警攔查，意外查獲安非他命，並涉嫌毒駕。圖／翻攝畫面
嘉義市一名男子深夜騎機車翹腳行駛，因行車姿態異常遭巡邏員警攔查，意外查獲安非他命，並涉嫌毒駕。圖／翻攝畫面

罰單 嘉義 毒駕

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