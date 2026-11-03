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419人受害！帳戶遭自動轉帳 金管會：永豐銀已全數返還4千多萬

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驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉 永豐銀行：因系統程式異常

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永豐銀行遭大規模盜轉存款 刑事局獲報逾68件緊急通報圈存

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

永豐銀行傳出大批帳戶遭盜轉存款，警政署165反詐騙諮詢專線今截至中午，接獲68人致電進線諮詢，刑事局初步了解每件財損均為10萬元，被轉至富邦銀行某帳戶，且被害人戶籍都是雲林縣，已緊急通報富邦銀圈存收款帳戶。

刑事局表示，有關網路傳出多名民眾的永豐銀行帳戶款項被逕轉至富邦銀行帳戶，經向永豐銀查證屬實，已請永豐銀稽核查明，提供資料給警方查明有無犯罪情事，並積極協助洽詢民眾至轄區警察機關報案。

有民眾今上網貼文表示，請快通知使用永豐銀行的朋友，剛剛帳戶莫名被用臉部掃描確認轉出10萬元，他未開啟永豐銀APP，也沒有約定帳戶，永豐銀沒辦法解釋，他到永豐銀辦理時發現有人遇到相同狀況，且都被轉到同一帳戶。

貼文指出，聽說165早上到現在已有9筆，都是從永豐銀行帳戶被轉至富邦銀行同一帳戶，被害人身分證字號第一碼都是P，「欺負雲林人喔！」

永豐銀行驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉。永豐銀／提供
永豐銀行驚傳客戶帳戶遭臉部掃描自動盜轉。永豐銀／提供

永豐銀 圈存 刑事局

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