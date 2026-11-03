快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

違規右轉還騎上人行道 新北男遭盤查口袋掉出2顆煙彈遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市52歲陳男昨晚騎乘微型電動二輪車行經新莊區幸福路時，因違規右轉及行駛人行道被警攔查。不料盤查過程中陳男身上突然掉出2顆喪屍煙彈，經唾液快篩呈陽性反應，當場被逮並扣車，交通違規部分遭告發，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

新莊分局頭前派出所警員昨晚巡邏行經幸福路與自信街45巷口，發現1名男子騎乘微型電動二輪車違規右轉及行駛人行道，警員立即上前攔查，過程中發現騎士陳男身上掉落2顆重11.47公克疑似毒品煙彈，初步檢驗呈依托咪酯反應，立即將他逮捕並實施毒品唾液快篩，結果呈海洛因及安非他命陽性反應。

陳男供稱煙彈是在上網買的，已記不起賣家資料，警方詢後依毒品、公共危險罪嫌將陳男移送法辦，陳男騎乘的微型電動二輪車則移置保管，後續將持續向上溯源，交通違規部分依法舉發。

新莊警表示，毒駕新制已於10月31日正式上路，汽、機車首次毒駕分別重罰15萬元及12萬元，並吊銷駕照、沒入車輛，首次拒測則重罰27萬元。微型電動二輪車亦屬加重處罰範圍，毒駕可處2400元以上、12000元以下罰款，並當場禁止駕駛及移置保管車輛，拒測者則處24000元罰款。

新莊警呼籲，毒品不僅危害身心健康，更會影響駕駛人的判斷力、反應能力及行車安全。無論駕駛汽車、機車或微型電動二輪車，施用毒品後均不得駕車上路。警方將持續強化毒駕查緝，守護用路人生命安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

警方對煙彈進行檢測呈依托咪酯反應。記者黃子騰／翻攝
警方對煙彈進行檢測呈依托咪酯反應。記者黃子騰／翻攝

陳男被攔查時從口袋掉出喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝
陳男被攔查時從口袋掉出喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝

人行道 新北 唾液快篩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄透天房暗藏依托咪酯分裝場 警攻堅逮人見貓猴同籠

影／台中恍神女撞2機車不停車落跑 5分鐘後700公尺外再撞貨車

影／聽信友人一句「沒事」就閃人 BMW駕駛撞倒機車肇逃遭扣照

轎車逆向行駛被警攔停開單 女乘客「盧半小時」質疑未勸導

相關新聞

影／北投市場改建工程鷹架倒塌釀4傷 目擊者：風吹鷹架倒 眾人驚叫中躲避

台北市北投市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫，現場人員指稱，事發時突有一陣風吹襲，鷹架開始緩緩倒下，眾人在驚叫中四處躲避，確切事故原因未明。

北投市場鷹架倒...蔣萬安現場指揮探視4傷者 新工處先重罰250萬令停工

台北市北投市場改建案，今早10時35分發生拆除工程鷹架突然倒塌事故，造成4人受傷送醫、皆意識清楚。台北市長蔣萬安中午約12時08分抵達現場，親自了解狀況及指揮後續處理。蔣說，目前傷者三人輕傷，工人傷勢較重，不過意識清楚。

舊北投市場拆除工程鷹架倒塌造成四傷 倒塌鷹架清除恢復道路通行

台北市北投區舊北投市場拆除工程上午10點35分發生拆除工程鷹架倒塌事故，下午14點30分拆除鷹架恢復道路通行。此事故造成現場4人受傷送醫，分別是從3樓高處墜落的34歲男工人，四肢擦挫傷，45歲女子左手擦挫傷，65歲女子手部擦挫傷，55歲男子手部擦挫傷，4人皆意識清楚，分送台北榮總、振興醫院治療。

違規右轉還騎上人行道 新北男遭盤查口袋掉出2顆煙彈遭逮

新北市52歲陳男昨晚騎乘微型電動二輪車行經新莊區幸福路時，因違規右轉及行駛人行道被警攔查。不料盤查過程中陳男身上突然掉出2顆喪屍煙彈，經唾液快篩呈陽性反應，當場被逮並扣車，交通違規部分遭告發，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

高雄透天房暗藏依托咪酯分裝場 警攻堅逮人見貓猴同籠

47歲張姓男子承租小港區透天厝,涉嫌分裝依托咪酯並裝填電子煙彈，高雄警方動員保大特勤中隊攻堅，逮捕張等10名涉案人，查扣喪屍煙彈及海洛因、安非他命等毒品。警方清查現場，還發現寵物籠關著1隻台灣獼猴,將全案移送法辦。涉嫌違反動保法，全案已解送高雄地檢署偵辦並移送裁罰。

北投市場改建鷹架倒塌原因...蔣萬安：建物已拆鷹架沒相對應降低釀禍

台北市北投市場改建案，今早10時許發生拆除工程鷹架突然倒塌事故，對於為何發生鷹架倒塌意外？台北市長蔣萬安第一時間到現場了解狀況，蔣說，新工處目前初步了解，舊市場拆除這一面，建物已經拆除，但是鷹架並沒有依照規定相對應降低，因此造成這一次倒塌最主要原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。