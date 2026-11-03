違規右轉還騎上人行道 新北男遭盤查口袋掉出2顆煙彈遭逮

新北市52歲陳男昨晚騎乘微型電動二輪車行經新莊區幸福路時，因違規右轉及行駛人行道被警攔查。不料盤查過程中陳男身上突然掉出2顆喪屍煙彈，經唾液快篩呈陽性反應，當場被逮並扣車，交通違規部分遭告發，詢後依毒品及公共危險罪嫌送辦。

新莊分局頭前派出所警員昨晚巡邏行經幸福路與自信街45巷口，發現1名男子騎乘微型電動二輪車違規右轉及行駛人行道，警員立即上前攔查，過程中發現騎士陳男身上掉落2顆重11.47公克疑似毒品煙彈，初步檢驗呈依托咪酯反應，立即將他逮捕並實施毒品唾液快篩，結果呈海洛因及安非他命陽性反應。

陳男供稱煙彈是在上網買的，已記不起賣家資料，警方詢後依毒品、公共危險罪嫌將陳男移送法辦，陳男騎乘的微型電動二輪車則移置保管，後續將持續向上溯源，交通違規部分依法舉發。

新莊警表示，毒駕新制已於10月31日正式上路，汽、機車首次毒駕分別重罰15萬元及12萬元，並吊銷駕照、沒入車輛，首次拒測則重罰27萬元。微型電動二輪車亦屬加重處罰範圍，毒駕可處2400元以上、12000元以下罰款，並當場禁止駕駛及移置保管車輛，拒測者則處24000元罰款。

新莊警呼籲，毒品不僅危害身心健康，更會影響駕駛人的判斷力、反應能力及行車安全。無論駕駛汽車、機車或微型電動二輪車，施用毒品後均不得駕車上路。警方將持續強化毒駕查緝，守護用路人生命安全。

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警方對煙彈進行檢測呈依托咪酯反應。記者黃子騰／翻攝