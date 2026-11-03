快訊

91APP被駭教你「補償申請」！網見Google表單狂轟：資安真的0分

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北投市場改建工程鷹架倒塌釀4傷 目擊者：風吹鷹架倒 眾人驚叫中躲避

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市北投市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫，現場人員指稱，事發時突有一陣風吹襲，鷹架開始緩緩倒下，眾人在驚叫中四處躲避，確切事故原因未明。

據悉，案發處位於北投區新市街63號，該處舊有市場拆除完畢，今開始拆除外部鷹架，卻發生倒塌事故釀成人員受傷。

目擊民眾指稱，事發時突然有一陣風襲來，只見鷹架緩緩傾倒，周遭眾人發現異狀後發出驚叫連連、紛紛躲避，隨鷹架倒塌，一旁攤商、機車等，也被波及。

台北市消防局表示，獲報後派員到場，初查事故範圍約90平方公尺，現場共4名傷者，包含從3樓高處墜落的年約34歲男工、年約45歲女子、年約65歲女子、年約55歲男子。4人分受擦挫傷，皆意識清醒，分送振興、台北榮總醫院治療。

警方調查，事故造成37歲張姓男工、79歲陳姓婦人、55歲陳姓男子、45歲楊姓女子受傷送醫；轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。

台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供
台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供
台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。圖／警方提供
轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。圖／警方提供

轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。圖／警方提供
轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。圖／警方提供

台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供
台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供
台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供
台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

鷹架 北市 北投

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北投中繼市場拆除工程鷹架倒塌 1工人高處墜落共4人送醫

影／北投市場拆除工程鷹架倒塌 造成多位民眾送醫

北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

彰化市兩轎車碰撞「四輪朝天」 女駕駛受傷送醫

相關新聞

影／北投市場改建工程鷹架倒塌釀4傷 目擊者：風吹鷹架倒 眾人驚叫中躲避

台北市北投市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫，現場人員指稱，事發時突有一陣風吹襲，鷹架開始緩緩倒下，眾人在驚叫中四處躲避，確切事故原因未明。

北投市場鷹架倒...蔣萬安現場指揮探視4傷者 新工處先重罰250萬令停工

台北市北投市場改建案，今早10時35分發生拆除工程鷹架突然倒塌事故，造成4人受傷送醫、皆意識清楚。台北市長蔣萬安中午約12時08分抵達現場，親自了解狀況及指揮後續處理。蔣說，目前傷者三人輕傷，工人傷勢較重，不過意識清楚。

高雄透天房暗藏依托咪酯分裝場 警攻堅逮人見貓猴同籠

47歲張姓男子承租小港區透天厝,涉嫌分裝依托咪酯並裝填電子煙彈，高雄警方動員保大特勤中隊攻堅，逮捕張等10名涉案人，查扣喪屍煙彈及海洛因、安非他命等毒品。警方清查現場，還發現寵物籠關著1隻台灣獼猴,將全案移送法辦。涉嫌違反動保法，全案已解送高雄地檢署偵辦並移送裁罰。

北投市場改建鷹架倒塌原因...蔣萬安：建物已拆鷹架沒相對應降低釀禍

台北市北投市場改建案，今早10時許發生拆除工程鷹架突然倒塌事故，對於為何發生鷹架倒塌意外？台北市長蔣萬安第一時間到現場了解狀況，蔣說，新工處目前初步了解，舊市場拆除這一面，建物已經拆除，但是鷹架並沒有依照規定相對應降低，因此造成這一次倒塌最主要原因。

北投市場鷹架倒塌！4人送醫、1人腦出血已轉入加護病房觀察治療

台北市北投區中繼市場今早10時許發生拆除工程鷹架倒塌事故，現場4人受傷送醫、皆意識清楚，事發原因及過程等詳細案情待查。台北市消防局表示，今早10時35分獲報，北投區新市街63號中繼市場發生拆除工程鷹架倒塌事故。

「喪屍煙彈」藏毒品危機！高雄電子煙回收首月逾73公斤

電子煙不僅危害健康，更淪為新興毒品的吸食工具！近年俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯等毒品，遭不法分子混入電子煙油，透過電子煙裝置吸食，也衍生校園毒品防制隱憂；高市衛生局推動電子煙自主回收，設置43處回收據點，首月回收逾73公斤電子煙及相關產品，呼籲民眾主動交回，避免電子煙持續危害健康與環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。