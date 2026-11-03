影／北投市場改建工程鷹架倒塌釀4傷 目擊者：風吹鷹架倒 眾人驚叫中躲避

台北市北投市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫，現場人員指稱，事發時突有一陣風吹襲，鷹架開始緩緩倒下，眾人在驚叫中四處躲避，確切事故原因未明。

據悉，案發處位於北投區新市街63號，該處舊有市場拆除完畢，今開始拆除外部鷹架，卻發生倒塌事故釀成人員受傷。

目擊民眾指稱，事發時突然有一陣風襲來，只見鷹架緩緩傾倒，周遭眾人發現異狀後發出驚叫連連、紛紛躲避，隨鷹架倒塌，一旁攤商、機車等，也被波及。

台北市消防局表示，獲報後派員到場，初查事故範圍約90平方公尺，現場共4名傷者，包含從3樓高處墜落的年約34歲男工、年約45歲女子、年約65歲女子、年約55歲男子。4人分受擦挫傷，皆意識清醒，分送振興、台北榮總醫院治療。

警方調查，事故造成37歲張姓男工、79歲陳姓婦人、55歲陳姓男子、45歲楊姓女子受傷送醫；轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。

台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

台北市北投市場改建工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。圖／警方提供

轄區警方獲報後目前針對案發現場周遭包含磺港路（光明路至大興街）、新市街（磺港路至清江路）實施道路封閉管制。圖／警方提供

台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供

台北市北投中繼市場拆除工程今早拆除鷹架，卻發生鷹架倒塌事故，造成工人、民眾等4名男女受傷送醫。圖／警方提供