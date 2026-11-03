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高雄透天房暗藏依托咪酯分裝場 警攻堅逮人見貓猴同籠

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

47歲張姓男子承租小港區透天厝,涉嫌分裝依托咪酯並裝填電子煙彈，高雄警方動員保大特勤中隊攻堅，逮捕張等10名涉案人，查扣喪屍煙彈及海洛因、安非他命等毒品。警方清查現場，還發現寵物籠關著1隻台灣獼猴,將全案移送法辦。涉嫌違反動保法，全案已解送高雄地檢署偵辦並移送裁罰。

高雄市刑警大隊偵查第六隊與鹽埕分局偵查隊，接獲民眾檢舉，指小港區1處透天樓房出入複雜，還飄散異味。警方組成專案小組蒐證，8月底與保安大隊特勤中隊，利用夜間破門攻堅，查扣依托咪酯液體1鍋，毛重逾700公克及、依托咪酯煙彈和海洛因6包、安非他命10餘包等物證，當場逮捕張姓、陳姓（46歲）、林姓（61歲）男子等10人。

警方調查發現，該處不只是毒品分裝場，也是販毒交易據點，購毒者可直接向張姓主嫌購買依托咪酯粉末，再由張男現場調製成煙油、注入電子煙彈，當場施用，形成一條龍毒品交易模式，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

另外，警方搜索時發現，屋內的寵物籠中貓、猴同籠，疑涉及違法飼養台灣獼猴，另依動物保護法相關規定移送相關單位裁罰。警方提醒，私養台灣獼猴最高可處25萬元罰鍰，若涉及違法獵捕，依野生動物保育法最高可處30萬元罰鍰。

高雄市刑大大隊長鄢志豪表示，截至今年10月7日，高雄警方今年已查獲重大毒品案件119件，較去年同期82件增加37件，增幅約45％。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄警方攻堅查獲喪屍煙彈分裝場。記者林保光／翻攝
高雄警方攻堅查獲喪屍煙彈分裝場。記者林保光／翻攝

高雄警方攻堅查獲喪屍煙彈分裝場，發現貓、猴同籠，疑非法養台灣獼猴。。記者林保光／翻攝
高雄警方攻堅查獲喪屍煙彈分裝場，發現貓、猴同籠，疑非法養台灣獼猴。。記者林保光／翻攝

高雄警方攻堅查獲喪屍煙彈分裝場。記者林保光／翻攝
高雄警方攻堅查獲喪屍煙彈分裝場。記者林保光／翻攝

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