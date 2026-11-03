北投市場鷹架倒...蔣萬安現場指揮探視4傷者 新工處先重罰250萬令停工

台北市北投市場改建案，今早10時35分發生拆除工程鷹架突然倒塌事故，造成4人受傷送醫、皆意識清楚。台北市長蔣萬安中午約12時08分抵達現場，親自了解狀況及指揮後續處理。蔣說，目前傷者三人輕傷，工人傷勢較重，不過意識清楚。

蔣萬安說，新工處就會依照合約先重罰250萬；另外，包括建管處也依照建築法規，對於建造、還有承造商處以最重罰還，而且即刻勒令停工；第三方面，也會持續追究監造人相關的責任。接下來就會在釐清相關事件及重罰之後，就會進行相關道路恢復及接下來鷹架的拆除。

蔣也表示，等一下也會到醫院來探視傷者，慰問及持續給予關心，包括社會局、衛生局等單位，也在現場持續的受傷民眾，後續相關支援以及協助。

是否影響北投市場改建後續改建期程？蔣萬安說，會盡量將這個衝擊降到最低，一切都是以安全為優先考量，所以一定勒令停工，確保一切相關計畫、通過審核，才會允許廠商復工。

蔣萬安表示，今天上午大約10時35分時候，北投舊市拆除工程搭設的鷹架倒塌，第一時間即刻到現場各局處也成立前進指揮所，目前有四位傷者，包括一工人，三名民眾，目前第一時間都已經送往振興醫院及榮總，三名傷者是輕傷，但一名工人，因為當時在鷹架上施作，目前他意識清醒，但是傷勢比較嚴重。

台北市長蔣萬安中午約12時08分抵達現場，親自了解狀況及指揮後續處理。蔣說，目前傷者三人輕傷，工人傷勢較重，不過意識清楚。記者林佳彣／攝影