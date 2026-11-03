北投市場改建鷹架倒塌原因...蔣萬安：建物已拆鷹架沒相對應降低釀禍

台北市北投市場改建案，今早10時許發生拆除工程鷹架突然倒塌事故，對於為何發生鷹架倒塌意外？台北市長蔣萬安第一時間到現場了解狀況，蔣說，新工處目前初步了解，舊市場拆除這一面，建物已經拆除，但是鷹架並沒有依照規定相對應降低，因此造成這一次倒塌最主要原因。

北投市場改建案今天上午十時許，突然發生鷹架倒塌意外，造成現場一名工人、三位民眾四人受傷送醫、皆意識清楚。台北市長蔣萬安中午約12時08分抵達現場，親自了解狀況及指揮後續處理。蔣說，目前傷者三人輕傷，工人傷勢較重，不過意識清楚。

蔣萬安說，包括建管處、新工處等相關單位，即刻來釐清倒塌原因。媒體追問，有民眾表示已經打過不只一次1999通報，1999也有開罰？蔣萬安說，最主要是建物通報當然都有相對應處理，今天到現場全面了解，也就是對所有廠商未依照合約相關的施作及自主檢查方面，即刻先重罰，然後勒令停工。

蔣說，二方面，持續對傷者給予相關的醫療協助及慰問，這部分都會全面來釐清，並且追究後續廠商相關的責任。