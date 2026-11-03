北投市場鷹架倒塌！4人送醫、1人腦出血已轉入加護病房觀察治療

台北市北投區中繼市場今早10時許發生拆除工程鷹架倒塌事故，現場4人受傷送醫、皆意識清楚，事發原因及過程等詳細案情待查。台北市消防局表示，今早10時35分獲報，北投區新市街63號中繼市場發生拆除工程鷹架倒塌事故。

消防局經派7輛消防車、3輛指揮車、5輛救護車、41人前往處理，初步確認現場事故範圍約90平方公尺，現場有4名傷者，分別是從3樓高處墜落的34歲男工人，四肢擦挫傷，45歲女子左手擦挫傷，65歲女子手部擦挫傷，55歲男子手部擦挫傷，4人皆意識清楚，分送台北榮總、振興醫院治療。

振興醫院表示，共有兩名傷者送到該院，一人傷勢較為嚴重有腦出血情形，目前已送至加護病房治療，另一人為輕傷。台北榮總則表示，該院收治兩名傷患，傷勢都為輕傷，現在急診觀察中。

振興醫院醫務副院長林華卿表示，該院收治兩名傷者，一名為鷹架工人從高處墜落，當下意識不清，但到院時已恢復清醒，經檢查有3個問題。第一、腦出血，但出血量不多，不需緊急手術，需在加護病房觀察至少3天，後續不排除有手術需要；第二、肋骨有2根骨折；第三、骨盆腔骨折，因肋骨、骨盆腔骨折未出現出血、氣胸，不需要手術，目前重要的是觀察腦出血傷勢。另一名傷者則為輕傷，僅有擦挫傷，將收治於一般病房治療。