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「喪屍煙彈」藏毒品危機！高雄電子煙回收首月逾73公斤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

電子煙不僅危害健康，更淪為新興毒品的吸食工具！近年俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯等毒品，遭不法分子混入電子煙油，透過電子煙裝置吸食，也衍生校園毒品防制隱憂；高市衛生局推動電子煙自主回收，設置43處回收據點，首月回收逾73公斤電子煙及相關產品，呼籲民眾主動交回，避免電子煙持續危害健康與環境。

電子煙外型新穎、口味多元，部分產品甚至偽裝成隨身電子用品，容易降低青少年戒心。尤其近年新興毒品依托咪酯被混入電子煙油，製成俗稱「喪屍煙彈」的毒品產品，吸食後可能出現意識混亂、肌肉抽搐、失去平衡等症狀，甚至危及生命。電子煙從新興菸品衍生為毒品載具，也讓校園菸害與毒品防制面臨雙重挑戰。

衛生局指出，電子煙依「菸害防制法」屬於全面禁止的類菸品，禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，電子煙可能含有尼古丁及其他有害化學物質，對肺部、心血管及青少年腦部發育造成危害，絕非無害的傳統紙菸替代品。

為鼓勵民眾主動交回電子煙，衛生福利部國民健康署自今年9月8日啟動電子煙回收機制，高雄市同步於衛生局、38區衛生所及社區心理衛生中心設置43處回收據點，首月累計回收電子煙主機及零件1617個、煙彈871個、煙油168罐，總重量達73.1公斤。

分析各據點回收成果，以三民衛生所12.59公斤最多，其次為前鎮衛生所7.92公斤，兩處合計占全市回收重量逾28%；林園衛生所則回收270個煙彈，占全市近31%，為各據點之冠。

衛生局表示，電子煙除了危害人體健康，裝置內含電池及電子零件，若任意丟棄，還可能造成環境污染及安全疑慮，為降低民眾交回電子煙的顧慮，回收全程採不記名方式，無須提供姓名或任何個人資料，也不必登記或接受查驗，民眾可直接將電子煙主機、煙彈及煙油投入指定回收桶。

衛生局呼籲，電子煙屬違禁品，民眾應落實不嘗試、不購買、不推薦的三不原則，家中若有留存電子煙產品，盡速透過回收管道妥善處理，避免青少年接觸及誤用。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市衛生局設置電子煙回收桶，全程不記名免提供個資，呼籲民眾妥善處理電子煙，勿任意丟棄，響應電子煙回收行動。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局設置電子煙回收桶，全程不記名免提供個資，呼籲民眾妥善處理電子煙，勿任意丟棄，響應電子煙回收行動。圖／高雄市衛生局提供

高雄市回收滿月民眾主動交回電子煙及相關配件逾73公斤，以實際行動響應電子煙回收政策。圖／高雄市衛生局提供
高雄市回收滿月民眾主動交回電子煙及相關配件逾73公斤，以實際行動響應電子煙回收政策。圖／高雄市衛生局提供

電子煙 喪屍煙彈 毒品

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