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北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市長蔣萬安上月才出席北投大樓暨市場拆除及改建工程開工祈福典禮，今天上午10時許發生鷹架倒塌意外，造成1工人、3路人共4位受傷送醫。蔣萬安趕赴現場。

北市府表示，針對北投市場鷹架事件，蔣萬安已在第一時間公開說明市府掌握情形，包括當下傷者狀況、協助送醫及後續處置，並要求相關單位依法從重開罰、嚴查究責。他隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。

市長蔣萬安妻子石舫亘上午在北投中繼市場掃街時得知，立即暫停行程，隨行的國民黨在地議員張斯綱、林杏兒也馬上趕赴現場關心，民進黨議員陳賢蔚、民眾黨議員陳賢蔚也到場了解。

蔣萬安競選辦公室表示，對於附近工地發生意外，第一時間以現場安全為優先，並將持續關心事故後續處理情形。

林杏兒表示，事件發生後，有民眾向她反應，幾天前就有看到疑似鷹架搖晃的情形，沒想到真的倒下來，還壓傷民眾。北投市場是北投地區民眾採購餐食的重要地點，市府對於周邊工程及攤商的公安應該要採取最高標準，她要求建管處應立即下令該工程停工、開罰，並立即調查事故發生原因，在原因調查清楚前不得復工，同時，市府也應對受傷民眾提供醫療協助，並做好賠償事宜。

北投市場拆除工程上午突然發生鷹架倒塌事故，波及對街攤商與路邊停放機車，造成4人受傷送醫。記者林佳彣／攝影
北投市場拆除工程上午突然發生鷹架倒塌事故，波及對街攤商與路邊停放機車，造成4人受傷送醫。記者林佳彣／攝影

台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影
台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影

台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影
台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影

北投 蔣萬安 鷹架

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