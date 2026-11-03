北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街

台北市長 蔣萬安 上月才出席 北投 大樓暨市場拆除及改建工程開工祈福典禮，今天上午10時許發生 鷹架 倒塌意外，造成1工人、3路人共4位受傷送醫。蔣萬安趕赴現場。

北市府表示，針對北投市場鷹架事件，蔣萬安已在第一時間公開說明市府掌握情形，包括當下傷者狀況、協助送醫及後續處置，並要求相關單位依法從重開罰、嚴查究責。他隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。

市長蔣萬安妻子石舫亘上午在北投中繼市場掃街時得知，立即暫停行程，隨行的國民黨在地議員張斯綱、林杏兒也馬上趕赴現場關心，民進黨議員陳賢蔚、民眾黨議員陳賢蔚也到場了解。

蔣萬安競選辦公室表示，對於附近工地發生意外，第一時間以現場安全為優先，並將持續關心事故後續處理情形。

林杏兒表示，事件發生後，有民眾向她反應，幾天前就有看到疑似鷹架搖晃的情形，沒想到真的倒下來，還壓傷民眾。北投市場是北投地區民眾採購餐食的重要地點，市府對於周邊工程及攤商的公安應該要採取最高標準，她要求建管處應立即下令該工程停工、開罰，並立即調查事故發生原因，在原因調查清楚前不得復工，同時，市府也應對受傷民眾提供醫療協助，並做好賠償事宜。

北投市場拆除工程上午突然發生鷹架倒塌事故，波及對街攤商與路邊停放機車，造成4人受傷送醫。記者林佳彣／攝影

台北市北投市場拆除工程鷹架倒塌，有民眾送醫。記者蘇健忠／攝影