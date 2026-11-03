聽新聞
0:00 / 0:00
北投市場拆除工程鷹架壓傷4人 蔣萬安將重罰、石舫亘暫停掃街
北市府表示，針對北投市場鷹架事件，蔣萬安已在第一時間公開說明市府掌握情形，包括當下傷者狀況、協助送醫及後續處置，並要求相關單位依法從重開罰、嚴查究責。他隨即趕赴北投中繼市場現場，親自了解事故情形。
市長蔣萬安妻子石舫亘上午在北投中繼市場掃街時得知，立即暫停行程，隨行的國民黨在地議員張斯綱、林杏兒也馬上趕赴現場關心，民進黨議員陳賢蔚、民眾黨議員陳賢蔚也到場了解。
蔣萬安競選辦公室表示，對於附近工地發生意外，第一時間以現場安全為優先，並將持續關心事故後續處理情形。
林杏兒表示，事件發生後，有民眾向她反應，幾天前就有看到疑似鷹架搖晃的情形，沒想到真的倒下來，還壓傷民眾。北投市場是北投地區民眾採購餐食的重要地點，市府對於周邊工程及攤商的公安應該要採取最高標準，她要求建管處應立即下令該工程停工、開罰，並立即調查事故發生原因，在原因調查清楚前不得復工，同時，市府也應對受傷民眾提供醫療協助，並做好賠償事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。