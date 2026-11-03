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井雲蓉命喪河口湖前早有異狀？閨密揭遭洗腦 高鐵落軌疑為詐保

聯合新聞網／ 綜合報導

日本<a href='/search/tagging/2/河口湖命案' rel='河口湖命案' data-rel='/2/264095' class='tag'><strong>河口湖命案</strong></a>38歲死者<a href='/search/tagging/2/井雲蓉' rel='井雲蓉' data-rel='/2/264211' class='tag'><strong>井雲蓉</strong></a>，9月曾疑因身體不適在<a href='/search/tagging/2/高鐵' rel='高鐵' data-rel='/2/103561' class='tag'><strong>高鐵</strong></a>台南站落軌，當時幸運逃過一劫。圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面
日本河口湖命案38歲死者井雲蓉，9月曾疑因身體不適在高鐵台南站落軌，當時幸運逃過一劫。圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面

38歲台灣女子井雲蓉10月中旬赴日本旅遊，卻在河口湖飯店命喪同團女子楊閔涵之手，震驚台日社會。隨著案件朝詐保殺人方向發展，井雲蓉生前的異常行徑也陸續曝光，其中9月21日在台灣高鐵台南站跌落軌道一事，原本被視為意外，現在卻傳出可能另有內情。

根據「鏡週刊」報導，井雲蓉生前室友A向友人L先生透露，早已察覺井女疑似遭丈夫李碩彬洗腦，打算配合詐保，曾多次勸阻，但井女始終沒有改變心意。A室友更直言，9月21日的高鐵落軌並非單純意外，井女疑似刻意跌落月台，企圖利用列車撞擊造成肢體傷害，藉此申請保險理賠。

監視器拍下滾落過程 疑趁列車進站製造事故

據報導，L先生在聽了A室友的說法後，回憶起井雲蓉事後曾傳送高鐵站監視器畫面給他，畫面中井女拖著行李箱站在月台邊，沒多久便躺倒在地，身體以滾動方式跌落軌道，過程中未見有人推擠，也沒有明顯暈眩跡象。A室友研判，井女當時可能打算讓進站列車撞擊腿部，製造傷害以詐領保險金，最後因求生本能，在列車接近時及時縮回，才沒有釀成更嚴重的後果。

A室友向L先生表示，自己早已知道井女有意配合詐保，曾勸她不要衝動，也建議她與李碩彬離婚，但井女始終不聽。擔心遭到牽連，所以後來決定另覓住處，搬離原本的住所。

報導指出，A室友已於11月2日前往台南地檢署作證，將井雲蓉生前透露的相關情節向檢察官說明。井女高鐵落軌事件究竟是意外，還是詐保計畫的一環，仍待檢警調查釐清。

井雲蓉 高鐵 河口湖命案 李碩彬

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