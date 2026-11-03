捲南港展覽館弊案 王隆昌再審翻案無罪 律師團：爭冤獄補償

台北科技大學前教授王隆昌昔捲南港展覽館弊案，被控二○○四年擔任工程標案評委時收受業者一二○萬元賄款，遭判刑七年八月定讞。全案十四年後重啟再審，台灣高等法院上月改判王隆昌無罪，台灣高等檢察署決定不提上訴，全案無罪確定；義務律師團感謝說，遲來的正義終得實現。

律師團表示，判決確定後，會協助王隆昌爭取冤獄刑事補償，據了解，王隆昌自二○一三年九月入監，二○一七年四月假釋出獄，期間歷經約一三二○天；若以最高一天五千元額度換算，約可獲得六百六十萬元。

律師團說，感謝司法審判體系願意正視過去的錯誤，也謝謝高檢署本於檢察官公益守護人的精神，為本案聲請再審，並在無罪判決後決定不上訴，讓遲來的正義終於得以實現。

律師團表示，檢辯不應只是對抗，追求真實、避免冤錯才是司法共同的責任，期待檢察體系成為更多冤案平反的重要助力。

全案源於二○○三年七月，內政部營建署籌辦世貿南港展覽館興建工程，預算台幣卅六億元，對外採最有利標方式招標，由專家學者組成評選委員會審理標案。

力拓營造負責人郭銓慶有意參與標案，得知友人蔡銘哲與前第一夫人吳淑珍熟識，且吳對時任內政部長余政憲有影響力，便透過蔡向吳淑珍表明欲承包工程，並願支付九千萬元，請吳淑珍協助招標前取得評選委員名單。

吳淑珍邀不知情的余政憲到官邸，要求余將評委名單洩漏給蔡銘哲，蔡再把相關文件轉交給郭銓慶；郭銓慶取得名單後，指示特助黃維安、力拓總經理蔡尚清分頭行賄六名評委。

王隆昌被認定收受前金、後謝共一二○萬元，二○一二年經最高法院駁回上訴，判刑七年八月定讞，入監服刑三年半假釋。由於王堅決否認犯行，過去曾聲請再審被駁，經抗告最高法院撤銷發回，高檢署再以王當時不在場等證據聲請再審，今年五月獲高院裁定再審，十月一日改判無罪。