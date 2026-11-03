快訊

今年每3個颱風就有1強颱 專家曝強聖嬰年颱風活躍原因

萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓在野

聽新聞
0:00 / 0:00

限制出境出海 高金素梅：別回到戒嚴獨裁

聯合報／ 記者蔣永佑張宏業劉懿萱唐筱恬林銘翰陳熙文／台北報導

無黨籍立委<a href='/search/tagging/2/高金素梅' rel='高金素梅' data-rel='/2/116912' class='tag'><strong>高金素梅</strong></a>（圖）因辦公室前主任<a href='/search/tagging/2/張俊傑' rel='張俊傑' data-rel='/2/247523' class='tag'><strong>張俊傑</strong></a>涉<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>案，昨遭台灣高檢署約談，訊後<a href='/search/tagging/2/限制出境' rel='限制出境' data-rel='/2/241659' class='tag'><strong>限制出境</strong></a>出海。她離去前向媒體表示，希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。記者蘇健忠／攝影
無黨籍立委高金素梅（圖）因辦公室前主任張俊傑涉共諜案，昨遭台灣高檢署約談，訊後限制出境出海。她離去前向媒體表示，希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。記者蘇健忠／攝影

無黨籍立委高金素梅捲入辦公室前主任張俊傑涉共諜案，台灣高檢署昨天首度指揮調查局國安站約談她到案，訊後依違反國安法諭令限制出境出海；她離去時表示，檢方的訊問讓人覺得不解、有點毛骨悚然，希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。

據了解，檢調偵訊高金素梅重點，針對高金是否曾赴陸參加「台灣少數民族青年骨幹研修班」，由於現場有中共統戰部官員出席，懷疑遭滲透吸收；但高金否認，強調自己從未參加過骨幹班，更遑論見過統戰部官員。

此外，二○○八至二○○九年間，兩岸因大三通往來熱絡，張俊傑與高金素梅公費助理林怡君經常赴陸，與國台辦特定官員頻繁接觸，張俊傑被控接受資助，回台發展共諜組織，檢調也問高金對此是否知情？高金供稱，張俊傑在大陸與何人相熟，她不清楚，更不知道共諜的事。

高金素梅表示，偵訊中細節不便說明，但她要強調，大家應該都很清楚地知道，二○○八年（張俊傑被控發展組織期間）的時候，兩岸是大開放、大交流，不管是民間、官方、任何一個黨派、政黨，其實都做了非常多的教育、文化、經濟、農業、漁業、產業的交流跟訪問。

她還說，檢方會以這件事情做大規模訊問，「其實我很不解，也覺得滿可笑的，也有點感覺毛骨悚然。希望台灣不要回到戒嚴的時代，也不要回到獨裁的時代」。

高金素梅並向政府喊話：「我想要跟一個擁有權力的當權者說，你可以壓垮一枝玫瑰、兩個玫瑰，甚至上百朵玫瑰，但是你無法阻擋春天的百花齊放。」高金素梅隨後也在臉書發文指出，硬要把十八年前的正常交流活動，操作指控成是國安滲透、發展組織的共諜案件，這是政治栽贓，「我絕不接受這種抹黑」。

張俊傑九月六日破壞電子手環逃亡，高檢署八日聲押禁見高金素梅辦公室主任陳智葟、林怡君獲准，張俊傑棄保潛逃近兩個月行蹤成謎，外傳開出一二○○萬元天價偷渡，國安局、警政署與海巡署也祭出六二○萬元檢舉獎金懸賞，北檢迄今拘提逾卅八名接應共犯，十六人羈押。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，尊重司法程序進行，當事人也有權捍衛自身權益，盼司法辦案回歸法律與證據，不要成為政治服務的工具。

民進黨立委鍾佳濱則認為，檢察官早該限制高金素梅出境出海，這也不會影響到高金素梅行使立委職權。

限制出境 高金素梅 共諜 張俊傑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高金素梅離開高檢署：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

前辦公室主任張俊傑疑捲入國安法共諜罪 高金素梅移送高檢署複訊

國民黨南投水里鄉長候選人詹淵州涉賄遭搜索 縣黨部：例行交流被抺黑

影／吳思瑤主動加LINE 羅智強酸：先擬「沈伯洋辯論規則」避免吳再被出征

相關新聞

限制出境出海 高金素梅：別回到戒嚴獨裁

無黨籍立委高金素梅捲入辦公室前主任張俊傑涉共諜案，台灣高檢署昨天首度指揮調查局國安站約談她到案，訊後依違反國安法諭令限制出境出海；她離去時表示，檢方的訊問讓人覺得不解、有點毛骨悚然，希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。

捲南港展覽館弊案…王隆昌再審翻案無罪 律師團：爭冤獄補償

台北科技大學前教授王隆昌昔捲南港展覽館弊案，被控二○○四年擔任工程標案評委時收受業者一二○萬元賄款，遭判刑七年八月定讞。全案十四年後重啟再審，台灣高等法院上月改判王隆昌無罪，台灣高等檢察署決定不提上訴，全案無罪確定；義務律師團感謝說，遲來的正義終得實現。

海神啦啦隊員高雄街頭遇噁男 遭言語騷擾錄影求自保

台灣職籃高雄全家海神啦啦隊「美人魚學姐」成員LIA昨天騎車在高雄市區，疑遭陌生男子尾隨約20分鐘後，對方竟突然對她開口講猥褻言語，令她嚇得花容失色。她事後在社群平台揭露遭遇，引發網友熱議。LIA約4小時隨即刪除貼文。

家屬失聯急尋驚見憾事…台中母子陳屍西區住處 警勘驗初排外力

台中市第一警分局在2日晚間接獲民眾報案，稱家屬失聯多時請求協助。警方到場查看，赫然發現屋內一對母子已無生命跡象，現場發現木炭痕跡。經鑑識人員採證，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，後續已報請台中地檢署相驗釐清死因，進行相關防治通報，也聯絡家屬配合相驗程序。

國民黨南投水里鄉長候選人詹淵州涉賄遭搜索 縣黨部：例行交流被抹黑

國民黨水里鄉長候選人、水里鄉代會副主席詹淵州涉嫌違反公職人員選舉罷免法，2日遭檢警搜索住家、辦公室等處，詹等多人遭帶走或約談，偵訊中。據了解，疑與今年5月鄉代會舉辦聯誼並贈禮有關，國民黨南投縣黨部痛批質疑司法介選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。