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前辦公室主任張俊傑疑捲共諜 高金素梅批：政治栽贓、抹黑

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導

無黨籍立委高金素梅前辦公室主任張俊傑疑涉貪及共諜等案，棄保潛逃通緝中。台灣高等檢察署今首度指揮調查局國安站，依涉犯國安法發展組織、貪汙治罪條例等約談高金素梅。對此，高金素梅今在臉書發文，指硬把18年前的正常交流活動，操作指控成是國安滲透、發展組織的共諜案件，這是政治栽贓、抹黑，當權者也許可以壓垮一朵玫瑰、兩朵玫瑰，但無法阻擋春天的百花齊放。

高金素梅指出，調查局國安站和高檢署今對她訊問，因為正在偵訊期間，不便表示意見。但是對於今天的訊問，她感到可笑和不解。

高金素梅說，前總統馬英九2008年5月20日就職後，兩岸關係進入了數十年來最和緩、最緊密的時期；同年6月海基會與海協會先在北京舉行第一次江陳會，正式恢復協商，並簽署周末包機與陸客來台觀光協議；同年11月間，海協會會長陳雲林首度來台舉行第二次江陳會，簽署空運直航、海運直航、郵政合作及食品安全等四項協議，2008年12月中旬，兩岸正式實現大三通。

高金素梅指出，2009年4月，在南京舉行第三次江陳會，兩岸簽署共同打擊犯罪及司法互助、金融合作、定期航班三項協議，並就陸資來台達成共識。行政院當時曾公開表示，兩岸制度化協商已經邁入常態化。同年12月，第四次江陳會在台中，截至2015年8月，兩岸陸續進行了11次會談。

高金素梅說，那段時間從民間到官方，從文化到產業，兩岸公開、透明、頻繁、親切的交流和訪問，當時不分南北，不問藍綠，大家都參與其中。

高金素梅舉例，汶川大地震後助養了20名羌族孩子，當年為了這件事，她還頻繁往返於兩岸，這是兩岸互惠互助的明證。現在卻硬要把18年前的正常交流活動，操作指控成是國安滲透、發展組織的共諜案件，這是政治栽贓，「我絕不接受這種抹黑。」

高金素梅說，當權者也許可以壓垮一朵玫瑰、兩朵玫瑰，甚至一百朵玫瑰，但是沒有辦法阻擋春天的百花齊放。

台灣高等檢察署今首度指揮調查局國安站，依涉犯國安法發展組織、貪汙治罪條例等約談立委高金素梅。圖為高金素梅涉貪日前出庭答辯。聯合報資料照
台灣高等檢察署今首度指揮調查局國安站，依涉犯國安法發展組織、貪汙治罪條例等約談立委高金素梅。圖為高金素梅涉貪日前出庭答辯。聯合報資料照

高金素梅 共諜 張俊傑

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