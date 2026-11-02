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訊問2小時離開高檢署 高金素梅：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

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高金素梅離開高檢署：希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

立委高金素梅因被捲入前辦公室主任張俊傑涉貪汙、共諜案等案，台灣高等檢察署今首度指揮調查局國安站約談高金素梅。高金素梅經移送高檢署複訊，檢察官諭知其限制出境、出海，未有其他強制處分。她離去時表示，檢方這樣的訊問讓人覺得不解、可笑、有點毛骨悚然，她希望台灣不要回到戒嚴、獨裁的時代。

高金素梅自今天上午傳出遭檢調約談後，下午約4點25分由調查局移送高檢署複訊，歷經整整2小時訊問後，於晚間6點25分離去高檢署，檢察官僅對其作出限制出境、出海的強制處分便予以請回。

高金素梅離開高檢署時大方受訪，表示今天偵訊中的細節自己不便說明，但她要強調的是，「大家應該都很清楚地知道，2008年（指張俊傑涉嫌違反國安法發展組織時）的時候，兩岸是大開放、大交流的時候，不管是民間、官方、任何一個黨派、政黨，其實都做了非常多的教育、文化、經濟、農業、漁業、產業的交流跟訪問。」

高金素梅認為，「（檢方）會以這件事情做大規模的訊問，其實我很不解，也覺得蠻可笑的，也有點感覺毛骨悚然。希望台灣不要回到戒嚴的時代，也不要回到獨裁的時代。」

最後，高金素梅直接告訴賴政府，「我想要跟一個擁有權力的當權者說：你可以壓垮一隻玫瑰、兩個玫瑰，甚至上百朵玫瑰，但是你無法阻擋春天的百花齊放，謝謝！」

立委高金素梅因捲入前辦公室主任張俊傑共諜案今被高檢署約談，訊後遭限制出境、出海。記者蘇健忠／攝影
立委高金素梅因捲入前辦公室主任張俊傑共諜案今被高檢署約談，訊後遭限制出境、出海。記者蘇健忠／攝影

高金素梅 高檢署 共諜案 限制出境 調查局

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