與友人爆口角竟持汽油彈闖撞球館作勢點火 醉男秒遭壓制送辦

新北市45歲江男昨天與友人至板橋1間撞球館消費及飲酒，不料酒後與友人發生口角衝突後竟持裝滿汽油的玻璃瓶闖入撞球場作勢點燃，所幸被及時制止未釀成火警及傷亡。板橋警獲報趕抵迅速將江男壓制，詢後依恐嚇公眾危安及公共危險罪嫌送辦。

板橋警分局昨天下午5時許接獲報案，板橋區館前西路撞球館有人持汽油闖入，立即派遣線上警力趕赴現場。據了解，江男與友人至這間撞球館打球並喝酒，過程中江男疑因酒後情緒失控與友人發生口角。江男一氣之下離開撞球館，不久後手持裝滿汽油的玻璃瓶闖入撞球場，將抹布塞入玻璃瓶內作勢點燃，所幸被現場人員及時制止未釀災。

警方趕抵現場時，發現江男衣物還沾染汽油，且情緒激動且不願配合，立即將他壓制逮捕，查扣裝汽油的玻璃瓶及打火機1個，隨後將他帶回警局，詢後依恐嚇公眾危安及公共危險罪嫌送辦。

江男持裝滿汽油的玻璃瓶作勢點火。記者黃子騰／翻攝